Президентът Доналд Тръмп стана дядо за 11-ти път в четвъртък, след като дъщеря му Тифани Тръмп роди момченце.

Това е първото дете на 31-годишната Тифани Тръмп със съпруга ѝ Майкъл Булос, на 27 години. Двойката се ожени през ноември 2022 г. в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида.

Доналд Тръмп обяви бременността на Тифани по време на реч на 24 октомври, наричайки най-малката си дъщеря, която споделя с бившата си съпруга Мария Мейпълс, „изключителна млада жена“.

Мейпълс сподели вълнението си от новороденото си внуче в коментар за съобщението за раждането на Тифани.

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr