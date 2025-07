Келог: Русия не може да продължава да губи време, докато бомбардира цивилни

Специалният представител на САЩ Кийт Келог отхвърли руските твърдения, че Украйна и Съединените щати са отговорни за забавянето на мирните преговори, твърдейки, че Москва продължава да възпрепятства усилията за прекратяване на войната, която сама е започнала.

"Последните коментари на Песков за състоянието на преговорите са "оруелски". Руските твърдения, че САЩ и Украйна забавят мирните преговори, са неоснователни", каза Келог в пост в социалната X, цитирайки репортаж на Kyiv Independent.

Peskov’s recent comments on the state of negotiations are Orwellian. Russian claims that it is the US and Ukraine stalling peace talks are unfounded. President Trump has been consistent and adamant about making progress to end the war. We urge an immediate ceasefire and a move to… pic.twitter.com/vCQoF1XEtd