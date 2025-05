Путин за украинската армия: Биха заели второ място в състезание от идиоти, защото са... идиоти ВИДЕО

Украинските войници биха заели второ място дори в състезание за идиоти, защото са идиоти. Това заяви Владимир Путин по време на посещение в Курск, където се срещна с доброволци.

По думите на Путин украинските формирования са унищожили паметници от Втората световна война в окупираните от тях територии:

„Това ни дава всички основания да кажем, че това са хора с неонацистка идеология. Украинските въоръжени сили, като показват своята неонацистка същност, само демонстрират крайната си идиотия. И дори те биха заели второ място в състезание от идиоти. Защо? Защото са идиоти“, коментира руският президент.

🤣🤣🤣👍🏻

Ukrainian militants "would take second place even in a competition of idiots, because they are idiots," Putin said about neo-Nazism in the Ukrainian Armed Forces during a visit to the Kursk region pic.twitter.com/pGULs13UAW