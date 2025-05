Малък частен самолет Cessna се разби в Сан Диего ВИДЕО

Малък частен самолет Cessna 550 се разби в квартал на Сан Диего, подпалвайки около 15 къщи и евакуирайки домовете по няколко блока, съобщиха властите, съобщава CNN.

"Имаме реактивно гориво навсякъде", каза помощник-началникът на пожарната Дан Еди по време на брифинг. "Основната ни цел е да претърсим всички тези домове и да изведем всички веднага."

Служителят добави, че все още не е ясно дали има пострадали или загинали. Еди добави, че времето е било много мъгливо, когато самолетът се е разбил.

🚨BREAKING: A small plane has crashed close to Sculpin Street and Santo Road in San Diego

Small plane crashes into Murphy Canyon, San Diego, sparking fires in multiple homes. Fire Chief reports "direct hit," crews battling blazes and evacuating residents. pic.twitter.com/lV7Oohkb2q