Най-малко 12 души са ранени при нападение с нож в Хамбург (ВИДЕО)

Нападение с нож на главната жп гара в германския град Хамбург остави най-малко 12 души ранени, като някои от тях са в критично състояние, съобщиха местните служби за спешна помощ, предаде АФП.

„Според първоначалната информация, един човек е ранил няколко души с нож на главната жп гара“, казаха от полицията в Хамбург в публикация в X.

Terror Attack 🚨

Stabbing #Hamburg, #Germany 🇩🇪

At least 13 injured, 6 with life-threatening injuries, in a mass stabbing terror attack in Germany's Hamburg Central Station. A woman was arrested, and police believe she acted alone.

A man can be heard in the video below… pic.twitter.com/3S3QvhTs3v