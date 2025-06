Турист повреди две от фигурите на Теракотената армия в Китай ВИДЕО

Китайски турист е повредил двама древни глинени воини, след като е прескочил защитната ограда и е скочил сред част от китайската теракотена армия миналата седмица.

30-годишният мъж е посещавал музея, в който се помещава Теракотената армия в Сиан, в петък, когато е „прескочил парапета и защитната мрежа и е скочил“, съобщиха служителите.

'Moment Chinese tourist named Sun, jumps into Terracotta Army clay warriors and damages statues before being overpowered by security guards.' pic.twitter.com/pIU0mKsJyF