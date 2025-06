Израел изпълни заканата си: Отвлече кораба на Грета Тунберг ВИДЕО

Израел изпълни заканата си и не позволи на „Мадлийн“, яхта, превозваща символично количество помощ, да стигне до Газа. Комуникациите с кораба са били прекъснати, а екипажът му в момента пътува към Израел.

В изявление "Коалицията на Флотилията на свободата (FFC)", обвини Израел в „насилствено прихващане“ на „Мадлийн“ и в действия с „пълна безнаказаност“.

В него се казва, че в 3:02 ч. централноевропейско време корабът е бил „незаконно прихванат, невъоръженият му цивилен екипаж е бил отвлечен, а животоспасяващият му товар – включително бебешка формула, храна и медицински консумативи – конфискуван“.

Коалицията „Флотилия на свободата“ (FFC) публикува онлайн и серия от предварително записани видеоклипове на активисти, които са били на борда на Madleen. В един от тях шведската активистка Грета Тунберг казва: „Ако видите това видео, значи сме били прихванати и отвлечени в международни води.“ Тя призовава поддръжниците си да окажат „натиск върху шведското правителство да освободи мен и останалите възможно най-скоро“.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces. Greta Thunberg is a Swedish citizen. Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

Израелското външно министерство публикува видеоклип на представител на военноморските сили на страната, който общува с кораба „Мадлийн“.

В него служителят заявява по високоговорител, че брегът на Газа „е затворен“, добавяйки, че ако желаят да доставят помощ, могат да го направят чрез „установени канали“ през израелското пристанище Ашдод.

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2