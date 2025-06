Появиха се първите снимки на убиеца от Грац, какво е написал в предсмъртното си писмо? ВИДЕО

Вчера 21-годишният младеж шокира цяла Австрия като откри стрелба в бившето си училище. Безумният акт в Грац отне живота на 10 деца, а извършителя, впоследствие се самоуби в училищна тоалетна.

Сега излизат наяве все повече подробности за извършителя: Артур А. е живял в жилищен блок в Грац Калсдорф. Той не е завършил гимназия на Драйешютценгасе, бил е регистриран в Службата по заетостта (AMS) и е посещавал курс на AMS.

Прощално писмо и видео до майка му са били иззети от полицията.

Косата му пада върху челото, лицето му е слабо: две ранни снимки показват масовия убиец от Грац. На едната от тях той държи котка пред себе си, а на другата позира като типичен тийнейджър. Австрийските медии пишат, че е немислим такъв човек да предизвика такова кръвопролитие.

Той е живял със самотната си майка, също австрийка, в предградие на Грац. Баща му е арменец.

Появиха се и нови подробности за прощалното видео, което стрелецът е изпратил на майка си по мобилен телефон малко преди нападението: В него той е поискал прошка за „това, което ще направя сега“. След това е благодарил на майка си за „грижите“, които е получил. Според разследващите, майката е отворила видеото 24 минути след като го е получила – по това време клането вече е било извършено, а самият извършител е бил мъртъв.

В допълнително прощално писмо Артур А., от една страна, е обвинил училището и тормоза за деянието си, а от друга страна е изразил загриженост за котката си: за нея трябва да се полагат колкото е възможно повече грижи след клането.

Най-младата жертва е само на 14 години; другите девет тийнейджъри са били на възраст между 15 и 17 години. Учител също е бил застрелян - той е бил на 59-годишна възраст.

Артур А. е имал разрешително за огнестрелно оръжие. Това обаче е само документ, разрешаващ закупуването и притежанието, но не и носенето на огнестрелни оръжия от категория Б. Оръжието трябва да се транспортира ненатоварено в заключен контейнер, например до стрелбище. За носене на огнестрелно оръжие е необходим разрешителен за огнестрелно оръжие. Самият извършител вероятно е използвал пистолет и пушка на местопрестъплението.

Общо шестима пациенти все още са хоспитализирани в Университетската болница LKH. Четирима от тях все още са в интензивното отделение, а двама вече са преместени в общото отделение. Един от ранените, който все още беше в критично състояние във вторник, сега е в стабилно състояние, заедно с останалите.

Свидетелите на ужаса също се възстановяват от шока.

Майката на ученичка, оцеляла от смъртоносната стрелба в училище в Грац, прегърнала главата й, разказва пред CGTN какво е видяла дъщеря ѝ. Вероника споделя, че дъщеря ѝ е видяла тялото на приятелката си на пода, докато е бягала от мястото на нападението.

The mother of a schoolgirl survivor of the deadly Graz school shooting cradled her head as she told CGTN what her daughter witnessed. Veronika said her daughter saw the body of her friend on the floor as she ran from the scene of the attack in which 10 people were shot dead.… pic.twitter.com/yLER86S9AA