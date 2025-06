Унижение: Войниците на Тръмп в Лос Анджелис спят на пода, нямат пари за храна и вода

Изпратихте войската си тук без гориво, храна, вода и подслон. Ето ги - принудени да спят на пода, скупчени един върху друг. Това написа до президента Доналд Тръмп губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, за да му покаже как е командирована войската на протестите в Лос Анджелис.

На снимките войниците са налягали по пода и спят върху раниците си.

"Ако някой третира войниците ни без уважение, това сте Вие", написа губернаторът в "Екс".

You sent your troops here without fuel, food, water or a place to sleep.

Here they are — being forced to sleep on the floor, piled on top of one another.

If anyone is treating our troops disrespectfully, it is you @realDonaldTrump. https://t.co/4i8VIiYZLr pic.twitter.com/sUYD2KHu6O