Индийският премиер Моди за трагедията: Шокирани сме!

Индийският премиер Нарендра Моди и британският премиер Киър Стармър изразиха дълбоката си скръб от катастрофата на полет 171 на Air India в Ахмедабад. На борда на разбилия се самолет, изпълняващ полет до Лондон, е имало над 200 пътници, включително и британски граждани

“Трагедията в Ахмедабад ни смая и натъжи. Тя е сърцераздирателна отвъд думите“, каза премиерът Моди в изявление. “В този тъжен час мислите ми са с всички засегнати. Свързах се с министри и власти, които работят, за да помогнат на засегнатите”, се казва още в изявлението, разпространено и в социалната мрежа Х.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.

Британският премиер Киър Стармър също реагира на инцидента, наричайки кадрите от мястото на катастрофата “опустошителни“.

The scenes emerging of a London-bound plane carrying many British nationals crashing in the Indian city of Ahmedabad are devastating.

I am being kept updated as the situation develops, and my thoughts are with the passengers and their families at this deeply distressing time.