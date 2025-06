Пътник засне падането на самолета в Индия, експерти са изненадани от инцидента ВИДЕО

Пътник от самолета, който се разби в Индия, е заснел момента, в който машината удря земята.

На видео, публикувано онлайн, се вижда един от пътниците, който се радва на излитането. Само за секунди обаче всичко се променя - започват да се чуват писъци, а в един момент телефонът на пътника улавя и пламъците, в които избухва самолетът.

📌 Live Video of Air India Plane Crash in Ahmedabad It was going to London with 242 passengers#BreakingNew #BreakingNews #planecrash #ahmedabad #gujarat #MeghaniNagar #BREAKING #विमान pic.twitter.com/12WDvfLd7Y