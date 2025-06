Пътнически самолет с над 200 души на борда се разби в жилищен район в Индия ВИДЕО

Пътнически самолет Boeing 787-8 Dreamliner се е разбил на летище Ахмедабад в Индия по време на излитане. По първоначални данни той е паднал върху жилищен район.

Air India passenger plane crashed just meters away from Ahmedabad Airport. pic.twitter.com/8HRjetJRRF — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 12, 2025

Самолетът е пътувал към Лондон, на борда му е имало близо 240 души.

Видео, разпространявано в социалните мрежи, показва огромни стълбове дим, издигащи се в небето близо до летището в западния град. Клипове от летището в Ахмедабад пък показват паниката на служителите, които тичат с носилки към мястото на инзидента.

Air India passenger plane, carrying more than 130 passengers, which was headed to London, crashed near Ahmedabad airport. Fire brigade rushing to the spot. pic.twitter.com/jVQWeEdxRR — Korah Abraham (@thekorahabraham) June 12, 2025

Все още няма информация какъв е броят на жертвите.

Air India съобщи, че полет от Ахмедабад до Лондон Гетуик е бил „замесен в инцидент днес“.

Полетът е бил AI171, се казва в съобщението. Появиха се и кадри, на които се вижда как самолетът пада върху жилищния район.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

„В този момент установяваме подробностите и ще споделим допълнителни актуализации възможно най-скоро", гласи изявлението на Air India.

Според уебсайта за проследяване на полети Flightradar, последният сигнал на самолета е получен само секунди след излитането. Сигналът от самолета на Air India е бил загубен в 10:08 ч. местно време, по-малко от минута след излитането. Той е достигнал 188 метра височина.

