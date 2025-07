Мъск с поредна атака по Тръмп, този път заради файловете "Епщайн"

Илон Мъск отново се нахвърли върху Доналд Тръмп, след като президентът се опита да предефинира скандала с трафика на хора с цел сексуална експлоатация на Джефри Епщайн като просто „измама“, създадена от демократите.

Милиардерът от Tesla опроверга последното твърдение на президента, като посочи някои очевидни факти - включително, че бившата довереница на Епщайн, Гислейн Максуел, остава заключена във федерален затвор.

“Epstein ‘killed himself’ and Ghislaine is in federal prison… for a hoax?” pic.twitter.com/r72xgGg6jK

Even Elon Musk is saying what Trump won’t.

Потокът от критики на Мъск кристализира нарастващото недоволство на MAGA към Тръмп относно начина, по който президентът се отнася към досиетата "Епщайн".

Антитранс активистът Райли Гейнс разкритикува президента за това, че е казал, че хората, които искат повече отговори за Епщайн, са или „глупави“, или „неразумни“. Любимият комик на Тръмп, Шейн Гилис, се пошегува, че е трябвало да направи шега за Епщайн на церемонията по награждаване на ESPYS, „но предполагам, че е била изтрита“ и всъщност „вероятно никога не е съществувала“.

На фона на атаката, главният прокурор Пам Бонди уволни федералния прокурор на Манхатън, който събра всички федерални доказателства срещу Епщайн, докато работеше по разследването както срещу него, така и срещу Максуел.

Уволнената прокурорка Морийн Коми е дъщеря на бившия директор на ФБР Джеймс Коми. През 2024 г. Морийн Коми се обяви срещу публикуването на документи, свързани с разследването на Епщайн, поради „възможно неудобство и тормоз“ на жертвите.

Междувременно Тръмп заяви, че баща й, Джеймс Коми, просто е „измислил“ съществуването на досиетата на Епщайн, заедно с бившия президент Обама и Хилари Клинтън.

Негативната реакция в сряда започна, когато Тръмп направи коментара пред журналисти в Овалния кабинет.

Тръмп продължи да атакува „някои глупави републиканци и неразумни републиканци“, които са "повярвали" на идеята, че Епщайн е водил списък с клиенти, и ги обвини, че се опитват да „вършат работата на демократите“.

Мъск обаче изригна, публикувайки за Епщайн 13 пъти за малко повече от час в сряда следобед, според Daily Beast. Той сподели своето възмущение, че „нито един клиент на Епщайн не е бил преследван по съдебен ред“ и в отделна публикация заяви, че „толкова много хора искат този списък да бъде потулен“.

Мъск отговори и на остра публикация от инфлуенсъра Кайзен Асиеду, която написа:

Yeah, where is it? https://t.co/9evoiWG4kl

Главният изпълнителен директор на SpaceX обобщи извиненията на Тръмп с груба оценка: „1. 2. Не признавай нищо. 2. Отричай всичко. 3. Прави контрааргументи.

Мъск преди това вече заяви, че Тръмп е бил част от списъка с клиенти на финансиста. Много от привържениците на Тръмп дори обвиниха администрацията в прикриване, в опит да защитят високопоставени лица, които може да са участвали в мрежата за трафик на хора с цел сексуална експлоатация на Епщайн.

Това добавя и гориво към предишните твърдения на директора на ФБР Каш Пател и заместник-директора Дан Бонгино, че Епщайн може да е бил убит в затвора и че е имал „списък с клиенти“, който е използвал за изнудване.

Мегън Кели също така разкритикува главния прокурор Пам Бонди за „множество противоречиви твърдения“, след като през февруари очевидно заяви, че списъкът с клиенти на Епщайн „седи на бюрото ѝ в момента, за да бъде прегледан“, но сега отрече, че някога е имало такъв документ.

Тръмп обаче подкрепи главния си прокурор и ѝ даде устно разрешение да публикува определени материали, свързани със случая, в сряда.

Elon Musk posted this after news broke that Trump’s DOJ concluded Epstein didn’t have a client list.

Just weeks ago, Musk said: “Trump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.” pic.twitter.com/ssaweagWHp