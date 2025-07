Тръмп задряма по време на събитие в Питсбърг ВИДЕО

Доналд Тръмп изглежда задряма по време на събитие, посветено на енергетиката и иновациите, в Питсбърг във вторник, 15 юли.

Американският президент беше забелязан да кима със затворени очи в продължение на почти 20 секунди, докато седеше сред големи шефове от петролната и технологичната индустрия.

Trump appears to be falling asleep during his afternoon event. pic.twitter.com/o5RO4RHZAX