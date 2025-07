Тръмп пак шокира света, публикува ИИ видео как арестуват Обама ВИДЕО

Държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп продължава да озадачава света с разбиранията си за забавление, след като публикува в социалната си мрежа подправено с изкуствен интелект видео, на което агенти на ФБР „арестуват“ пред погледа му бившия президент от демократите Барак Обама. „Задържането“ на Обама е заради участието му в предполагаем заговор с Русия по време на изборите през 2016 г.

Кадрите изгреждат свръхреалистични, докато на фона звучи любимата песен на Тръмп – Y.M.C.A.

Към фалшивото видео президентът на САЩ е отбелязал, че „никой не е над закона“.

Публикуването на видеото идва в деликатен момент за Тръмп, който е в центъра на скандали заради връзките си с Джефри Епстийн – бизнесмена, обвинен в сексуално насилие и трафик на деца, който почина в затвора.

Няколко слоеве от американското общество са на мнението, че видеото вероятно е част от умишлена стратегия на републиканеца за отклоняване на вниманието по случая с Епстийн.

