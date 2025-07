Пътуването на Тръмп до Шотландия може да бъде неудобно за премиера

Първото официално пътуване на президента Тръмп до Обединеното кралство след преизбирането му е силно непредсказуемо. Белият дом номинално го определи като „частно“ пътуване, което уж включва посещения на неговите голф курорти в Търнбери на брега на Еършир и Мени в Абърдийншир.

Неизбежно обаче ще бъде за много повече от голф. Тръмп ще бъде придружен от целия апарат на щата САЩ - Air Force One и държавния му автомобил, The Beast, пише The Times.

Хиляди полицаи ще присъстват, а общите разходи за осигуряване на пътуването вероятно ще бъдат над 10 милиона паунда, въз основа на предишни посещения на Тръмп.

Сър Киър Стармър ще се срещне с президента в Търнбери в понеделник с официална двустранна среща и обяд. Белият дом очаква двамата да се отправят към Мени, където се очаква президентът на САЩ да изиграе рунд голф, за да отбележи откриването на новото си игрище. Като се има предвид, че Стармър има малък или никакъв интерес към голфа, това може да се окаже неловка среща. И както винаги с Тръмп, става въпрос за очакване на неочакваното.

В центъра на дневния ред на разговорите между Стармър и Тръмп ще бъде търговията. Белият дом заяви, че иска да „усъвършенства“ споразумението, сключено между страните тази година, но какво означава това на практика?

Стармър има два приоритета, първият от които е премахването на 25% мита върху износа на стомана за САЩ. Имаше разногласия относно видовете стомана, които биха били обхванати от система с нулеви митнически квоти, като се водеше дискусия дали вносната стомана трябва да бъде обхваната.

САЩ също така търсят гаранции относно British Steel, която все още формално е собственост на китайската Jingye Group, на фона на опасения, че това би могло да осигури на Пекин задна врата към американския пазар. Длъжностни лица казват, че е постигнат значителен напредък и в двете области и се очаква споразумение.

Другият важен въпрос са фармацевтичните продукти. Тръмп заплаши да наложи вносни мита до 200% върху лекарства, влизащи в САЩ. Като се има предвид, че Обединеното кралство изнася фармацевтични продукти на стойност 9 милиарда британски лири годишно за САЩ, това е основна причина за безпокойство.

Основен приоритет за Стармър ще бъде да гарантира, че Тръмп ще осъществи драматичната си промяна в позицията си спрямо Украйна.

Няколко месеца след катастрофалния му сблъсък в Овалния кабинет с президента Зеленски, Тръмп сега осъжда Русия и казва, че е „много недоволен“ от президента Путин, че не е спазил обещанията си. „Той говори мило, а след това бомбардира всички вечер“, каза Тръмп наскоро за руския си колега.

Тръмп вече обеща да изпрати „първокласни оръжия“ на стойност „милиарди долари“ в Европа, за да помогне за защитата на Украйна, като същевременно заплашва с тарифи за страните, които търгуват с Русия.

Предвид непоследователността на Тръмп, приоритетът на Стармър ще бъде да гарантира, че тази риторична промяна ще се превърне в надеждна подкрепа за Киев.

Напоследък Тръмп засилва натиска върху Израел да промени подхода си, след като реагира лошо на това, което Белият дом определи като „снимки на гладуващи жени и деца“ в Газа.

Той показа ясни признаци, че губи търпение с Бенямин Нетаняху, месеци след като публикува в Twitter изображение, изобразено с изкуствен интелект, на което той релаксира с израелския премиер в курорт „Тръмп в Газа“.

Това поставя Стармър пред въпроса колко политически капитал да се използва, за да се убеди президентът да помогне за налагането на прекратяване на огъня.

Тази седмица премиерът определи ситуацията в Газа като „нетърпима на толкова много нива“ и е изправен пред нарастващ натиск отляво да направи повече, включително да признае палестинска държава. Преценката докъде да се стигне с Тръмп, предвид дългогодишната подкрепа на президента за Израел, обаче е деликатно изчисление.

Тръмп многократно е изразявал опасенията си относно миграцията във Великобритания и по-широко в Европа, заявявайки, че масовата миграция е създала „пълна бъркотия“, от която САЩ трябва да се поучат. Той заяви, че Лондон в частност „вече не е разпознаваем“ поради имиграцията и че тя „променя културата“ на Европа, включително Великобритания.

Тръмп може да бъде попитан дали все още смята части от Лондон за „забранени зони“ - твърдение, което той направи през 2015 г., когато каза, че части от столицата са били толкова радикализирани, че полицията се страхува да влиза там, което би разпалило отново дългогодишната му вражда със сър Садик Хан, кмета на Лондон.

Администрацията на Тръмп е дълбоко загрижена за състоянието на свободата на словото в Обединеното кралство, като властите обвиняват Великобритания в „потъпкване на демокрацията“ и превръщането ѝ в „огнище на дигитална цензура“.

Белият дом е „следил“ случая с Луси Конъли, която беше в затвора за публикации в социалните медии във връзка с безредиците в Саутпорт, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс критикува забраните за молитва пред клиниките за аборти като нарушаващи религиозните права.

Ванс използва речта си на конференцията по сигурност в Мюнхен, за да твърди, че „свободата на словото е „в отстъпление“ в цяла Великобритания и по-широка Европа“, като директно посочва Стармър.

Законът за онлайн безопасност, който влиза в сила в петък, е обект на особена критика, като Държавният департамент на САЩ заяви, че е „загрижен за последиците от разпространението на свободата на словото в Америка“.

Като начало, Тръмп е изправен пред продължаващ местен гняв извън Абърдийн заради твърденията, че никога не е изпълнил обещанията си за доходоносно развитие, направени при покупката на имението Мени през 2006 г.

След това е дипломатическото главоболие от искането на Тръмп другото му шотландско игрище, Търнбери, да бъде домакин на Откритото първенство . Твърди се, че британското правителство се е намесило пред правителствения орган по голф R&A по този въпрос, но ще внимава да не лобира за специални услуги, за да угоди на чуждестранен държавен глава.

За разлика от финландския президент Александър Стуб , който впечатли Тръмп с уменията си в голфа, Стармър не е успял да разчита на уменията си за пускане, за да изгради отношения. Всъщност, единственият министър от кабинета с добра игра на голф се твърди, че е лорд Хермър. Главният прокурор и ентусиаст по международно право, който е малко вероятно да се сработи с президента, не е разположен на игрищата.

