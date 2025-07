Разкрити са плановете за погребението на Ози: Ще има шествие през Бирмингам

Феновете ще могат да отдадат последна почит на Ози Озбърн, след като тялото му ще бъде върнато в родния му град за шествие утре. Катафалката на фронтмена на Black Sabbath ще премине през Бирмингам, пътувайки заедно със семейството му до Броуд Стрийт от 13:00 часа, обяви градският съвет.

Кортежът, придружен от музикантите Bostin Brass, ще спре на моста и пейката на Black Sabbath, където хиляди фенове се събират, откакто иконата на хеви метъла почина миналата седмица на 76-годишна възраст, за да оставят цветя и почит.

Очаква се събитието да привлече огромни тълпи от фенове, които ще се съберат, за да се сбогуват с пионера на хеви метъла, давайки възможност на семейството му да види спомените и почитта, оставени от онези, които са го обичали.

Кметът на Бирмингам, Зафар Икбал, заяви, че градът, където е израснал Осбърн, ще му даде “сбогуването, което заслужава“.

“Ози беше повече от музикална легенда, той беше син на Бирмингам”, каза кметът на града.

“След като наскоро беше удостоен с наградата “Свобода на града“ и след последното му участие на концерта “Back to the Beginning“ във “Вила Парк” по-рано този месец, за града беше важно да подкрепим подобаваща и достойна почит преди частно семейно погребение”, заяви Икбал и добави, че всички знаят какво означава този момент за феновете му.

“Горди сме да го организираме тук, с любящото му семейство, на мястото, където всичко започна, и сме благодарни, че те щедро предложиха да платят, за да могат това да се случи и да подкрепят града, който му дава сбогуването, което заслужава”, каза още градоначалникът.

Общинският съвет заяви, че е работил “с бързи темпове“, за да координира уважително и безопасно публично събитие в координация със семейство Озбърн преди частно погребение. Броуд Стрийт ще бъде затворена за движение от 7 сутринта, а автобусите и трамваите ще бъдат отклонени.

Ози се качи на сцената за прощалния си концерт на стадион “Вила Парк“ в родния си Бирмингам, по-малко от три седмици преди смъртта си. Рокаджията се събра отново с оригиналните си колеги от Black Sabbath Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за първи път от 2005 г. насам, за да се сбогува емоционално с десетилетията си на живо на сцена.

Над 42 хиляди фенове се събраха в залата за шоуто “Back To The Beginning“, което позволи на Ози и Black Sabbath да се завърнат в родния си град.

“Нямате представа как се чувствам - благодаря ви от дъното на сърцето ми”, бяха думите на Ози към публиката.

След това на екрана се появи съобщение: “Благодаря ви за всичко, вие сте невероятни. Бирмингам завинаги“, преди небето да се озарява от фойерверки.

Той беше казал, че това е последното му изпълнение поради здравословни проблеми, след като през 2020 г. беше говорил открито за битката си с болестта на Паркинсон.

В изявление, споделено миналия вторник, семейството на Ози заяви, че той е починал “заобиколен от любов“.

“С по-голяма тъга, отколкото думите могат да предадат, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин”, се казва още в изявлението.

Според близки до семейството, съпругата на Ози Шарън смята да да го погребе в градините на имението от 350 акра след интимна семейна церемония.

Приживе Ози е споделя, че не иска погребението му да се превърне “фестивал на мрака“, а по-скоро празник на живота му.

В колонка “Скъпи Ози“ за лондонския The Times през 2011 г., хитмейкърът на “Crazy Train“, който беше наречен “Принцът на мрака”, беше попитан дали има някакви мисли за възпоменанието си.

“Честно казано, не ме интересува какво ще свирят на погребението ми; могат да пуснат от Джъстин Бийбър, Сюзън Бойл и We Are the Diddymen, ако това ги прави щастливи“, каза той тогава. “Но искам да се уверя, че е празник, а не празненство.“

“Не искам погребението ми да е тъжно. Искам да е време да кажа "благодаря“, добави той.

През 2023 г. Ози каза, че би “умрял щастлив човек“, ако може да изрази благодарността си към верните фенове преди прощалния си концерт.

В разговор с Rolling Stone през 2023 г. музикантът призна, че последното му желание е да се чувства “достатъчно добре“ за още едно изпълнение на живо, преди времето му да изтече, както се и случи.

“Ако не мога да продължа да правя концерти редовно, просто искам да съм достатъчно добре, за да направя един концерт, на който да мога да кажа: “Здравейте, хора, много ви благодаря за живота ми. Това е, към което работя, и ако падна мъртъв в края му, ще умра щастлив човек”, каза той пред изданието.

На друго място в интервюто си от 2023 г. рокаджията споделя, че “не се страхува от смъртта“ и е напълно наясно, че му остават “най-много 10 години“.

“Не се страхувам от смъртта, но не искам да имам дълго, болезнено и мизерно съществуване. Харесва ми идеята, че ако имате терминално заболяване, можете да отидете на място в Швейцария и да го оправите бързо. Видях баща ми да умира от рак.“

“Наскоро с Шарън отпразнувахме 41-вата си годишнина от сватбата и това е просто невероятно за мен“, добави преди време легендата.

