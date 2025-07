Пасажер крещи “Смърт за Тръмп“ и "Аллах Акбар" на борда на самолет, арестуваха го ВИДЕО

Пътник на easyJet е арестуван, след като е извикал “Аллах Акбар“ по време на полет, пише The Telegraph. Свидетели споделят, че мъжът е твърдял, че има бомба в самолета, който е летял от Лутън за Глазгоу в неделя сутринта.

Кадри показват мъжа в задната част на самолета, който се изправя и вика: „Спрете самолета. Намерете бомбата в самолета. Смърт за Америка. Смърт за Тръмп.“

По ирония на съдбата Тръмп в момента е на четиридневно посещение в Шотландия.

Агресивният мъж беше притиснат от трима пътници, докато екипажът се качи на седалките, за да вземе багажа на мъжа.

41-годишният мъж беше задържан на място и остава в ареста, съобщи полицията на Шотландия. Служителите, които го чакаха на пистата, сложиха белезници на мъжа и го изведоха от самолета.

Друг свидетел, който пожела да остане анонимен, каза пред The Sun, че се е събудил около 8 часа сутринта и е чул мъжа да излиза от тоалетната на самолета и да крещи, че има бомба.

“Той буквално излезе от тоалетната, крещейки “Аллах Акбар“ с ръце над главата си“, каза той.

“Той бутна персонала на авиокомпанията и се държеше агресивно към тях. Беше едър мъж, около 180 см, а те бяха дребни жени”, споделя друг свидетел на инцидента.

Свидетелят добавя, че е имало аварийно кацане след съобщение от пилота, преди полицията да се втурне да извърши ареста.

.⁦@BBCNews⁩ .⁦@SkyNews⁩ no coverage yet of bomb threat incident on an easyJet plane this morning? I have full video available showing passenger take down and the man’s id as taken by a friend on the plane pic.twitter.com/SOTrAaKLng