Арестуваха Калин Джорджеску по дело за измама

Съдиите от Апелативния съд в Букурещ одобриха днес искане на прокурорите за задържане в предварителния арест за 30 дни на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску, който е обвинен, че е измамил бизнесмен с 1,1 милиона евро, съобщава телевизия Диджи 24.

Решението на съда не подлежи на обжалване, допълва БТА.

По-рано този месец Джорджеску беше арестуван за 24 часа, а след това освободен под съдебен контрол в рамките на разследването.

Румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.

Във връзка с разследването румънските власти задържаха Джорджеску и още двама заподозрени и извършиха обиски на общо пет адреса, включително в дома на бившия кандидат за президент. При претърсванията в автомобила на Джорджеску бе открито и иззето устройство за заглушаване, а в къщата му бе намерена фалшива дипломатическа лична карта на името на Ордена на рицарите на Малта.

По това дело Джорджеску имаше наложен съдебен контрол, който включваше забрана да напуска страната, както и задължение да се явява всяка седмица в полицията, а миналата седмица прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) наложиха запор на негова вила в село Могошоая, близо до Букурещ.

Понастоящем срещу Джорджеску, който спечели първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г. като независим крайнодесен кандидат, се водят две отделни наказателни дела – едно за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния чрез планиране на опит за преврат, и друго – за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология. / БТА