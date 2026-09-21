Отново арестуваха Калин Джорджеску в Румъния ВИДЕО

В понеделник сутринта румънската полиция и DIICOT задържаха Калин Джорджеску и го отведоха в дома му в Могошоая, окръг Илфов, за извършване на обиски. Бившият кандидат за президент е обвинен в измама с особено тежки последици, извършена при условията на продължавано престъпление.

В понеделник сутринта DIICOT обяви, че се извършват 5 обиска на жилища в Букурещ и в населените места Могошоая, Чолпани и Буфтеа "по дело, свързано с извършването на престъпленията създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, извършена при условията на продължавано престъпление".

The pro-Russian Călin Georgescu, the Kremlin’s Manchurian candidate in Romania’s 2024 presidential election, was taken into custody this morning. He is accused of fraud and of forming an organized criminal group that received more than €1 million from various Russian citizens. pic.twitter.com/72fO5S7o76 — Daractenus (@Daractenus) September 21, 2026

Един от обиските се извършва в дома на Кълин Джорджеску в Могошоая. Бившият кандидат за президент е задържан в Отопени, близо до фитнес зала, разполагаща и с плувен басейн. Обиски се провеждат и в дома на бизнесмена Йонел Русен, който също е обект на разследването по делото.

Двамата са обвинени в измама на бизнесмен, на когото е бил обещан заем от швейцарска банка при условие, че внесе гаранция от един милион евро. Парите са били преведени, но обещаното финансиране така и не е било осигурено. Щетите по случая възлизат на 1,1 милиона евро. Във връзка с това дело е изискана финансова информация от властите в Италия, Швейцария и Обединеното кралство.

Какво съобщава DIICOT?

Според прессъобщението на DIICOT, "материалите по наказателното разследване разкриват, че през септември 2021 г. трима извършители - двама румънски граждани (на 64 и 47 години) и един италиански гражданин (на 56 години) - са създали организирана престъпна група, действала координирано под ръководството на лидера (румънски гражданин на 64 години), главно на територията на Румъния, но и във Великобритания, с цел получаване на неправомерни имуществени облаги".

🔴 NEWS ALERT / Organele noastre de forță nu se dezmint. După un script pe care l-am mai văzut, au preferat să pună iarăși în scenă o ridicare ”spectaculoasă” din trafic a lui Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune estimată la 1,1 milioane euro. Nu a fost vorba de un flagrant,… pic.twitter.com/k7CohITm1Y — adrian onciu (@adrian_onciu_20) September 21, 2026

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"Лидерът е разпределил конкретни роли на останалите двама членове в рамките на разработения от него престъпен механизъм, представяйки ги като проспериращи бизнесмени и управители на чуждестранни компании, разполагащи със значителни парични средства за отпускане на заеми на пострадали лица, възнамеряващи да развиват бизнеса си в Румъния, при условие че предоставят финансови гаранции", отбелязват от DIICOT. "Така, в съответствие с разпределените роли, извършителите са действали, като са създавали и поддържали у румънски бизнесмени заблудата относно възможността за получаване на финансиране от чуждестранни банкови институции, като целта на членовете на организираната престъпна група е била да присвоят паричните гаранции, внесени от пострадалите лица за достъп до съответните кредити."

Според разследващите, считано от септември 2021 г., по време на срещи, организирани в Букурещ и окръг Арджеш, а по-късно и във Великобритания, "членовете на организираната престъпна група са въвели в заблуждение пострадало лице, че може да получи финансиране в размер на 6 000 000 евро чрез сключване на договор за кредит с банкова институция, при условие че внесе гаранция.

"При тези обстоятелства извършителите са подтикнали жертвата да преведе сума от над 1 000 000 евро. Впоследствие, под предлог, че кредитът може да бъде увеличен до 15 000 000 евро, при условие че бъде предоставена допълнителна гаранция, те са накарали жертвата да преведе нова сума в размер на 100 000 евро. Пострадалото лице е претърпяло общи загуби за над 1,1 милиона евро", отбелязват от DIICOT.