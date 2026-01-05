IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калин Джорджеску за Тръмп: Днес във Венецуела, утре в Западна Европа

Бившият кандидат за президент на Румъния определи президента на САЩ като човек на действието

05.01.2026
Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску коментира военната операция на САЩ във Венецуела. Той направи това на излизане от полицейския участък в Буфтя, където се явява всеки месец, за да подписва съдебен контрол, предават местните медии.

„Днес във Венецуела, утре в Западна Европа, може би в Източна Европa, преди слънцето да изгрее“, каза румънецът пред събралите се журналисти и поддръжници.

Калин Джорджеску определи Доналд Трмъп като човек на действието, който би могъл да се намеси и в Европа.

„Преди шест месеца в едно предаване казах, че Съединените щати ще се върнат към доктрината Монро. И днес това се потвърждава от документа за външната политика, издаден наскоро от Белия дом, и от случилото се във Венецуела. Защото президентът Тръмп, може би това не беше известно, е човек на действието и не приема кражбата на избори и една държава да бъде завзета от мафията и глобалистката мрежа. Разбира се, освен това Каракас означаваше център на наркомафията, но основната теза е кражбата на избори и глобалистката мрежа, която е превзела една държава“, коментира той.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

 

