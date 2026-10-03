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Новите цели: Русия атакува Северния мост в Киев

Той е вторият голям мост в Киев, който бе атакуван тези дни

03.10.2026 | 08:55 ч. 13
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Руските сили атакуваха Северния мост в Киев рано днес, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"Удари по Северния мост. Спешните служби са на място", написа Кличко в "Телеграм".

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Северният мост е вторият голям мост в Киев, който бе атакуван от Русия тези дни, отбелязва Франс прес. Вчера и онзи ден руски дронове атакуваха Южния мост и наложиха спирането на движението по него. Това доведе до гигантски задръствания в украинската столица, през която минава река Днепър.

Това са първите сериозни атаки срещу основните мостове на Киев след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна през 2022 г.

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