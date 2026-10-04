Петима загинаха при удар по жилищна сграда в Газа, целта е била висш лидер на "Хамас"

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар в град Газа с цел да ликвидира високопоставения представител на "Хамас" Али ал Амуди. При атаката срещу жилищна сграда са загинали петима души, четирима от които жени, според палестинската гражданска отбрана, предаде AFP.

Израелските сили не съобщават дали Амуди е бил убит. Според армията резултатът от операцията все още се проверява.

"Ударът беше нанесен, докато терористът се намираше в апартамент, използван от терористичната организация "Хамас" за терористични дейности", се казва в изявлението на израелската армия.

Палестинските власти съобщават, че при атаката са загинали петима души, сред които четири жени. Има и ранени.

Али ал Амуди е заместник-председател на политическото бюро на "Хамас" в Газа. Израелската армия го определя като най-високопоставената фигура на групировката в ивицата в момента.

Според израелските военни той е бил "дясната ръка и личен помощник" на бившия лидер на "Хамас" Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили през октомври 2024 г.

Израел твърди още, че Амуди е участвал във вземането на решения за атаката от 7 октомври 2023 г. и в момента има роля във възстановяването на структурата на "Хамас".

"Днес Амуди е най-високопоставената фигура в "Хамас" в Газа. Той е пряко замесен в терористичната дейност и във възстановяването на групировката", заявиха от израелската армия.

Оттам посочват, че операцията е предприета с цел "премахване на заплахата".

Към момента няма независимо потвърждение, че Али ал Амуди е загинал при удара, пише БТА.