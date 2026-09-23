Йотова пред ООН: Не можем да стоим настрани от войната в Украйна

Президентът Илияна Йотова ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като сред основните теми ще бъдат войната в Украйна, конфликтите по света и необходимостта от конкретни действия за постигането на мир, предава БНТ.

Според Йотова именно "мир" е думата, която най-силно се е откроила в изказванията на световните лидери при откриването на общия дебат в ООН. Президентът обаче подчерта, че след призивите трябва да последват и конкретни действия.

"Няма как да скрия задоволството си, че ако трябва да направим едно изследване коя е най-употребяваната дума, това е думата "мир". Не война, не конфликти, не кризи, а думата "мир", заяви Йотова.

Европа трябва да има свое предложение за Украйна

Войната в Украйна ще бъде сред основните акценти в речта на българския президент. Йотова ще постави въпроса за дипломатическите усилия за постигането на траен мир и за ролята на Европейския съюз в този процес.

"Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз", каза тя.

Според президента Европа не може да остане встрани, докато в търсенето на решение участват Русия, Украйна, САЩ, Китай и Индия.

"Ние не можем да стоим настрани и да казваме да се решава конфликтът между Русия, Украйна, САЩ. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение", заяви Йотова.

Темата за прекратяването на войната е била обсъдена и на среща с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Той е благодарил на България за активното ѝ участие в работата на организацията. Сред акцентите в разговора са били необходимостта от преговори и по-активната роля на ЕС.

Българите в Северна Македония

Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Йотова е поставила въпроса за положението на българите в Северна Македония, включително случаите на насилие и дискриминация и затварянето на български клубове.

Представен е и случаят на Ива Михайлова. Българската страна ще изпрати информация по казуса, за да може институцията да вземе отношение.

Газа и кризата в Близкия изток

Сред водещите теми в разговорите на Йотова в Ню Йорк е и ситуацията в Газа.

"Хуманитарната катастрофа в Газа е факт, днес тя прозвучава в изказването на всички големи лидери, включително и на генералния секретар на ООН", заяви президентът.

С краля на Йордания Абдула Втори Йотова е обсъдила възможността България да бъде домакин на бъдеща конференция, посветена на възстановяването на държави от Близкия изток и възможностите за участие на българския бизнес.

По време на срещата си с египетския премиер президентът е разговаряла за възможностите за разрешаване на кризата в Близкия изток и за скорошно отваряне на Ормузкия проток. Йотова е подчертала ролята на Египет за стабилността в региона.

Идея за Музей на толерантността в България

Пред президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер Йотова е представила идеята за създаването на Музей на толерантността в България.

В основата на музея трябва да бъде историята за спасяването на българските евреи през Втората световна война. Според Йотова той трябва да бъде интерактивен и да разказва историята по начин, достъпен и за младите хора.

В разговорите е било поставено и значението на образованието в борбата срещу антисемитизма и отричането на Холокоста.