Медицински самолет с шестима души изчезна над Атлантика на път за Бостън

Медицински транспортен самолет с шестима души на борда е обявен за изчезнал по време на полет от Бермудските острови до Бостън. Американската брегова охрана провежда мащабна издирвателно-спасителна операция по въздух и вода, предаде Reuters.
Федералната авиационна администрация на САЩ е уведомила бреговата охрана в ранните часове на събота, след като е загубена връзка със самолета Gulfstream G100.
На борда е имало канадски граждани, потвърди министърът на транспорта на Канада Стивън Маккинън в X.
"Внимателно следим ситуацията и работим със съответните власти в хода на издирвателно-спасителните дейности", заяви той.
Загубил около 4000 метра височина за две минути
Самолетът на частната компания Latitude Air Ambulance е излетял от Бермудските острови в 00:41 ч. местно време, показват данните на FlightAware.
През по-голямата част от полета машината се е движила на височина около 7300 метра.
В един момент обаче самолетът започнал рязко да губи височина. Само за около две минути той се е снижил с приблизително 4000 метра, след което диспечерите са загубили контакт с пилотите.
Latitude Air Ambulance е базирана в Онтарио и извършва медицински транспорт по въздух. Компанията засега не е отговорила на запитването на Reuters за коментар.
Издирват самолета край Нантъкет
Екипи на американската брегова охрана издирват изчезналия самолет по въздух и вода в района на остров Нантъкет, южно от континенталната част на щата Масачузетс.
Властите на Бермудските острови съобщиха, че поддържат постоянен контакт с американските служби и със семействата на хората на борда.
Издирвателно-спасителната операция продължава, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.