Медицински самолет с шестима души изчезна над Атлантика на път за Бостън

Медицински транспортен самолет с шестима души на борда е обявен за изчезнал по време на полет от Бермудските острови до Бостън. Американската брегова охрана провежда мащабна издирвателно-спасителна операция по въздух и вода, предаде Reuters.

Федералната авиационна администрация на САЩ е уведомила бреговата охрана в ранните часове на събота, след като е загубена връзка със самолета Gulfstream G100.

На борда е имало канадски граждани, потвърди министърът на транспорта на Канада Стивън Маккинън в X.

"Внимателно следим ситуацията и работим със съответните власти в хода на издирвателно-спасителните дейности", заяви той.

Загубил около 4000 метра височина за две минути

Самолетът на частната компания Latitude Air Ambulance е излетял от Бермудските острови в 00:41 ч. местно време, показват данните на FlightAware.

През по-голямата част от полета машината се е движила на височина около 7300 метра.

В един момент обаче самолетът започнал рязко да губи височина. Само за около две минути той се е снижил с приблизително 4000 метра, след което диспечерите са загубили контакт с пилотите.

Latitude Air Ambulance е базирана в Онтарио и извършва медицински транспорт по въздух. Компанията засега не е отговорила на запитването на Reuters за коментар.

Издирват самолета край Нантъкет

Екипи на американската брегова охрана издирват изчезналия самолет по въздух и вода в района на остров Нантъкет, южно от континенталната част на щата Масачузетс.

Властите на Бермудските острови съобщиха, че поддържат постоянен контакт с американските служби и със семействата на хората на борда.

Издирвателно-спасителната операция продължава, пише БТА.