ЕЦБ предупреди правителствата: Не използвайте банките за запълване на бюджетни дупки

Европейската централна банка (ЕЦБ) излезе с остра позиция срещу въвеждането на извънреден данък върху свръхпечалбите на банките, определяйки подобни мерки като заплаха за финансовата стабилност.

В свое официално становище (CON/2024/41), публикувано в Официалния вестник на ЕС, институцията отправя недвусмислени предупреждения към правителствата да не използват банковия сектор за запълване на бюджетни дефицити.

Позицията е от ключово значение и на фона на продължаващите дебати в България за евентуално въвеждане на фискален натиск върху финансовата система.

Основният аргумент на ЕЦБ е, че изземването на капитал лишава кредитните институции от защита при бъдещи икономически кризи. В становището се посочва, че налагането на извънреден данък отнема възможността на банките да натрупват капиталови буфери чрез задържане на печалбата. По този начин финансовата система става много по-уязвима на външни шокове, което застрашава сигурността на спестяванията на гражданите.

Цената на данъка може да бъде платена от бизнеса и гражданите

Европейската централна банка предупреждава, че цената на подобен данък няма да бъде платена от самите институции, а от реалната икономика. Влошаването на капиталовата позиция на банките логично ще доведе до затягане на кредитните условия. За обикновения данъкоплатец и за нефинансовите предприятия това означава по-труден достъп до финансиране, намалено предлагане на заеми и директно увеличаване на цената на кредитите.

Според финансовата институция, данъците с извънреден характер, насочени към специфични сектори, подкопават равнопоставеността и създават сериозни пазарни изкривявания. Налагането на подобни наказателни мерки създава несигурна среда, която има потенциала трайно да отблъсне чуждестранните инвеститори от съответния пазар.

ЕЦБ е категорична в отказа си да приеме използването на банките за „бюджетно счетоводство“. Приходите от извънредни данъци не трябва да служат за финансиране на общи фискални разходи или за маскиране на структурни проблеми в държавния бюджет.

По-малко капитал означава по-голяма уязвимост при криза

Становището на ЕЦБ ясно показва, че разглеждането на банковите печалби като източник за бързи държавни приходи е икономически необосновано. Печалбата на финансовите институции служи като първа линия на защита за икономиката. Изземването ѝ днес в името на краткосрочни фискални цели създава реален риск утре същите тези данъкоплатци да се наложи да спасяват застрашени банки. Експертите призовават към водене на фискална политика, базирана на дългосрочна стабилност, която избягва рисковете на финансовия популизъм