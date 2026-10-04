Без изненади на изборите в Босна и Херцеговина

Няма изненади в резултатите от гласуването на общите избори в Босна и Херцеговина, сочат данните от предварителното преброяване на босненската Централна избирателна комисия (ЦИК).

Резултатите са от обработени 1 291 004 бюлетини, съобщи председателят на ЦИК Йован Калаба.

В надпреварата за представител на бошняците в тричленното Президентство води кандидатът на умерената Социалдемократическата партия (СДП) Денис Бечирович, който бе на поста и в последния мандат на институцията. На второ място остава кандидатът на националистическата бошняшка Партия на демократичното действие (ПДД) Бакир Изетбегович.

На първо място в битката за представител на хърватите в Президентството засега е Дарияна Филипович от националистическата Хърватска демократическа общност на Босна и Херцеговина (ХДО на БиХ), докато на второ място остава кандидатът на умерената партия Демократичен фронт Славен Ковачевич.

За втори мандат като представител на сърбите в Президентството се класира Желка Цвиянович от управляващия в Република Сръбска националистически Съюз на независимите социалдемократи (СНСД), сочат предварителните резултати на ЦИК. На второ място е Маринко Божович от умерената Сръбска демократическа партия (СДП).

Предварителното преброяване на гласовете сочи кандидата на СНСД за президент на Република Сръбска Саво Минич като победител. Следва го кандидатът на СДП Бранко Блануша.

Избирателна активност

Общо 1 432 269 избиратели са гласували на общите избори в Босна и Херцеговина, което представлява около 42% от общо 3 408 517 регистрирани избиратели, съобщи Централната избирателна комисия на страната.

Предварителните данни показват значителен спад на активността спрямо предишните общи избори през 2022 г. Тогава до урните са отишли 1 733 206 души, или 51,45% от общо 3 368 666 регистрирани избиратели.

Така тазгодишната активност е с около 9,4 процентни пункта по-ниска спрямо вота преди четири години.

Основната част от гласовете са подадени в редовните избирателни секции. Там са отчетени 1 412 708 гласували от 3 301 561 регистрирани избиратели, което означава активност от 42,79%.

В секциите за гласуване по отсъствие са гласували 1 299 души от общо 5 476 регистрирани, или 23,72%, съобщи ЦИК на Босна и Херцеговина.

След междуетническата война в Босна 1992-95 година съгласно Дейтънското мирно споразумение Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.