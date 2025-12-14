Калас и Кос призоваха Босна и Херцеговина да се придържа към курса към ЕС

По повод 30-годишнината от официалното подписване на Дейтънското мирно споразумение върховният представител на ЕС Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос подчертаха, че споразумението е затворила една от най-мрачните глави в Европа и е осигурило мир, който продължава и до днес.

В общата си позиция те отбелязват, че три десетилетия по-късно Босна и Херцеговина все още е изправена пред нерешени предизвикателства, наследени от миналото.

„Макар че настоящата година донесе политически препятствия, страната запази своята устойчивост. Придържането към курса към членство в Европейския съюз като обединена и суверенна държава в стабилен и сигурен регион трябва да остане върховната цел“, посочват Калас и Кос.

Те подчертават, че всички политически лидери трябва да съсредоточат усилията си върху необходимите реформи, които да позволят напредък. В изявлението се посочва още, че Европейският съюз е готов да гарантира мира и стабилността в Босна и Херцеговина, като се акцентира върху ключовата роля на военната мисия на ЕС – EUFOR „Алтея“, която остава незаменима за тази цел.

„Тридесет години след Дейтън Босна и Херцеговина трябва да се възползва от възможността да оформи бъдещето си в рамките на Европейския съюз“, се казва още в позицията.

Дейтънското мирно споразумение, с което беше сложен край на войната в Босна и Херцеговина от 1992–1995 г., беше официално подписано на 14 декември в Париж, след като по-рано бе договорено и парафирано на 21 ноември 1995 г. във военната база „Райт-Патерсън“ в Дейтън, щата Охайо, САЩ, пише БГНЕС.