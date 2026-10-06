Русия, Украйна и САЩ сядат на масата за преговори още този месец?

Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА.

"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия. Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа. Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция.

Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо.

"Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.

На Острова не са оптимисти

Бившият шеф на мощната британска служба за външно разузнаване “MI6” Джон Сауърс не очаква примирие във войната в Украйна преди следващата пролет, но според него и двете воюващи страни са изтощени и е възможно до края на 2027 г. да се създадат условия за сериозни преговори с цел прекратяване на конфликта.

Кремъл: Без преговори преди Украйна да се изтегли от Донбас

Путин може и да загатна за край на войната в Украйна, но условията остават. И те не влизат в плановете на Украйна.

Кремъл отхвърли възможността да се състоят мирни преговори с Киев, докато украинската армия не се изтегли от източния регион на Донбас, частично контролиран от Москва.

Путин: Русия не вижда готовност в Украйна да води мирни преговори

Путин заяви, че Русия не вижда готовност в Украйна да води мирни преговори.

"Все пак получаваме сигнали от страна на Киев за край на този конфликт", добави той. "Противникът отстъпва по всички направления", каза още Путин и добави, че силите под негово командване постигат успехи в Украйна. По думите му Москва е установиха контрол върху източния град Купянск.

По повод записа на президента на Украйна Володимир Зеленски от Купянск лидерът на Русия заяви: "Не знам дали това е фейк, но Зеленски е артист при това талантлив. Това го казвам напълно сериозно".