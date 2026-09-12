Бившият шеф на мощната британска служба за външно разузнаване “MI6” Джон Сауърс не очаква примирие във войната в Украйна преди следващата пролет, но според него и двете воюващи страни са изтощени и е възможно до края на 2027 г. да се създадат условия за сериозни преговори с цел прекратяване на конфликта.

Въпреки това за топ разведката на Обединеното кралство траен мир между Москва и Киев не е “реално възможен”, докато Владимир Путин остава на власт и най-доброто, което може да се очаква засега, е “завръщане към нивата на враждебност от периода след 2014 г. “. Тоест към етапа на конфликт с ниска интензивност и замразена фронтова линия, съществувал между първоначалното нахлуване на Русия в Украйна, белязано от анексирането на Крим и части от Донбас през споменатата година и пълномащабната война, започната от лидера на Кремъл през февруари 2022 г., пише „Труд“.

Джон Соуърс, който е начело на митичната служба “MI6” от 2009 до 2014 г. след дългогодишна кариера под прикритие в сферата на разузнаването, включително и като посланик на Обединеното кралство в ООН през периода 2007 - 2009 г., направи доста песимистичните си прогнози за хода на войната в Украйна в изказване на традиционния годишен фестивал на британската финансова библия в. “Файненшъл таймс”.

На първо място бившият началник на британските джеймс бондовци предвижда “зима на високо напрежение” за Русия и Украйна, като се присъедини към мнението на водещи западни коментатори, както и на самия украински президент Володимир Зеленски, че неотдавнашните посещения в Москва и Киев на изпратените от Доналд Тръмп двама американски посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър едва ли ще доведат до незабавно прекратяване на огъня или до мирни преговори. Прави впечатление, че думите на топ-разведката, която продължава да съветва бившите си колеги, се покриват напълно с думите на украинския държавен глава, който веднага след цитираната визита обеща на сънародниците си тежка зима с много война.

“В Русия и Украйна обаче протичат политически процеси, способни да променят ситуацията” - отбелязва все пак Соуърс на форума на “Файненшъл таймс”. “В Москва гласовете, изразяващи несъгласие с войната, - подчертава той, - стават все по-силни, наред със съзнанието, че трябва да се намери начин тя да бъде прекратена.

Същевременно в Киев президентът Зеленски изглежда изпитва затруднения, особено след оставката на министъра на отбраната и разследването за корупция, засягащо негови сътрудници.” Макар да отбелязва, че Тръмп е проявил повече симпатия към Путин, отколкото към Зеленски, бившият ръководител на “MI6” смята за “положително, че американците водят диалог с руския президент, макар да нямам голямо доверие в двамата посредници на Белия дом, а за мен исканията на Путин за евентуални преговори са направо абсурдни”. “Ето защо възможността за успешни преговори, водещи до прекратяване на огъня - заключава Соуърс - би могла да се реализира през 2027 г., ако страданията, причинени от войната, продължат да нарастват и за двете страни, и ако напредъкът на бойното поле, който руснаците постигат напоследък, не продължи.”

Прави впечатление, че изказването на Соуърс на годишния фестивал на “Файненшъл таймс” съвпада напълно с реториката на Володимир Зеленски и на практика доказва това, което редица западни наблюдатели твърдят открай време - решенията на държавния глава на Украйна се вземат в Лондон, а не в Киев.