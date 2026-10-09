Частни самолети, партита, тормоз: Разследват US посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл

Държавният департамент официално разследва оплаквания относно предполагаемото "тиранично“ ръководство на посланик Кимбърли Гилфойл и разточителни корпоративни привилегии в посолството на САЩ в Атина, разкрива ексклузивни материали.

Пет източника са потвърдили, че е започнато официално разследване от Службата на генералния инспектор (OIG) на Държавния департамент срещу 57-годишната Гилфойл и нейното посолство на САЩ в Атина.

Злоупотреби, частни самолети, партита

Три източника твърдят, че генералният инспектор проучва твърдения, свързани с потенциална злоупотреба с вещества от страна на Гилфойл, използване на частни самолети и хеликоптери, близки отношения с енергийна и строителна компания, неправомерно приемане на подаръци и други.

Разследването е резултат от обширни репортажи за разточителния начин на живот на Гилфойл, в които се описват подробно луксозните пътувания на високо ниво, партита с гръцки милиардери и поп звезди, частен фотограф, искания за шампанско, неплатена сметка за хранене, разширения на дома и тесни връзки с енергийния лобист Христос Марафатсос.

Текстови съобщения, получени от Wall Street Journal, също показват, че Гилфойл е оказвала натиск върху донора на Тръмп, Ерик Дитърс, да плати сметката ѝ от 100 000 долара за American Express, преди да бъде утвърдена като посланик.

Официалното разследване на Генералния инспектор е започнато, след като вътрешни оплаквания в посолството на САЩ са ескалирали до критична точка, съобщават източници от Гърция.

"Когато се натрупат достатъчно оплаквания, се започва разследване. Така стоят нещата. Да се ​​надяваме, че това ще я накара да се стресне.““, обясни запознат със случая източник.

Адвокатът на Гилфойл, Джеси Бинал, отказа коментар по повод разследването и каза, че посланикът не коментира "вътрешни въпроси“ съгласно "стандартната си политика“.

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"Всякакви внушения за неправомерни действия от страна на посланика са неоснователни“, добави адвокатът.

Токсична работна атмосфера

В самата мисия в Атина източници съобщават за "токсична работна атмосфера“.

"Когато си политическо назначение, какъвто е случаят с нея, трябва да правиш всичко възможно, за да работиш в рамките на системата, а тя прави точно обратното“, заяви източник, запознат с разследването и поведението ѝ.

Гръцки източници твърдят, че Гилфойл, която според тях избухва на работното място, е заплашвала подчинените си с незабавно уволнение.

Твърди се също така, че на няколко пъти Гилфойл е отправяла към служителите на посолството една вече печално известна заплаха: "Свършете си работата, по дяволите, или сте уволнени, по дяволите!“

Няколко източника, разполагащи с информация от първа ръка, описват подробно инцидент, разиграл се наскоро през лятото на остров Миконос.

"Гилфойл пиеше алкохол в четири сутринта и се обади на охранителя си Василий - човек на възраст, който очевидно спеше и не отговори. На следващия ден тя го понижи в длъжност. Каква е била въпросната ѝ молба в ранните часове? Да донесе още лед.

Охранителят, който първоначално е отговарял за сигурността ѝ, е бил преместен да шофира автомобил от ескорта, движещ се зад основната кола. Двама други шофьори - Петрос и Димитрис също са били понижени, тъй като на Гилфойл не ѝ е харесало как "завиват наляво“ и вече нямат право да я возят", потвърждават два източника.

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Дипломати, запознати с работата на посолството, посочват, че шофьорите преминават обучение в САЩ, а възнагражденията им се изплащат от американското посолство със средства на данъкоплатците.

Източниците също така описват срещи в посолството с представители на гръцката полиция и с всички 16 членове на екипа ѝ за сигурност, проведени заради "текучеството на кадри“ и оплакванията от „вербална агресия“ от страна на посланика.

Случаите на освобождаване от длъжност не спират дотук: според двама близки до Гилфойл източници, през зимата тя е уволнила мениджъра по етичните въпроси Ан-Мари Евърит след спор относно това кой е финансирал ремонта на резиденцията на посланика.

Според информациите посланикът е ремонтирал къщата на Джеферсън (резиденцията в елитния атински квартал "Колонаки", бел. ред.), включително целия горен етаж и напълно нови бани - със средства, събрани от заможни гърци.

Еверит не отговори веднага на запитването за коментар.

Високопоставени демократи в Конгреса също изразяват сериозна загриженост относно поведението на Гилфойл, като предупреждават, че тя може да е неподходяща за заеманата длъжност и настояват за незабавното ѝ отстраняване, ако се потвърдят обвиненията за нарушения на етичните норми.

Рубио защити посланика

В спешни искания, отправени към държавния секретар Марко Рубио, законодателите настояват Държавният департамент да разследва дали Гилфойл е злоупотребила със служебното си положение, като е прокарвала енергийни сделки в интерес на корпоративни клиенти, осигурявала е достъп до дипломатически срещи на високо равнище на регистрирания лобист Марафацос и е приемала луксозни пътувания с частни самолети.

Ръководни фигури настояват за предоставяне на дневници от срещи, данни за личните финансови обстоятелства и доказателства за разрешенията за полети. Към момента Гилфойл не е излязла с публичен отговор.

Въпреки засилващите се призиви от страна на законодатели за пълно разследване на действията ѝ, късно във вторник вечерта Гилфойл беше четвърта на опашката за посрещане на държавния секретар Рубио на международното летище в Атина.

Тя демонстрира изключително топло отношение, като прегърна Рубио на пистата в присъствието на гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис и гръцкия посланик Антонис Александридис.

Посрещането на летището съвпада с пристигането на Рубио за шестия кръг от Стратегическия диалог между САЩ и Гърция, целящ задълбочаване на сътрудничеството в сферата на отбраната, енергетиката и регионалната сигурност между двамата ключови съюзници.

Преди кацането си Рубио определи Гърция като "много важен съюзник“ на Съединените щати.

Когато обаче по време на пресконференция в сряда Рубио беше попитан за информациите относно дейността на посланика в Гърция, той отклони въпроса с думите: "Това не е мястото, където ще обсъждаме този въпрос".

Президентът Тръмп номинира Кимбърли Гилфойл за посланик в Гърция през декември 2024 година, само дни след като Дон-младши беше забелязан в компанията на светската дама от Палм Бийч Бетина Андерсън, за която впоследствие се ожени.

След като кандидатурата на Гилфойл беше одобрена от Сената миналия септември, близки до нея я призоваха да се държи подобаващо, предупреждавайки, че назначението сред егейските острови и безкрайното лято не е "зелена светлина“ за непрестанни купони.

Въпреки това тя пристигна в Атина с частния самолет на милиардер и организира няколко големи партита за "добре дошла“ с участието на известна гръцка поп звезда, като използваше служебния си имейл от Държавния департамент за потвърждаване на присъствието на гостите.

През юли Гилфойл беше забелязана да отпива шампанско и да хапва грозде в "Намос“ - изключително елитен клуб за представители на световния елит на плажа Псару на остров Миконос. Още на следващия ден тя отлетя за Париж за Седмицата на модата.

През същия месец Тръмп напълно пропусна Гърция при полета си на връщане от срещата на върха на НАТО в Турция, с което обещанията на Гилфойл за президентска визита останаха неизпълнени.