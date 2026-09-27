Посланикът на САЩ в Гърция притиска България да купува американски втечнен природен газ?

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл е посещавала София с мисия да насърчи България да купува американски втечнен природен газ. По време на срещите ѝ с български представители до нея е бил Христос Марафатсос, лобист на гръцката компания Aktor, която заедно с държавната DEPA развива бизнес с доставки на американски LNG за Югоизточна Европа. Гилфойл е насочвала българската страна към Aktor като потенциален партньор, а впоследствие компанията е подписала споразумения с български газови дружества. Това се казва в разследване на "Уолстрийт Джърнъл", цитиран то БГНЕС.

Ето го и пълния текст на анализа без съкращения:

Посланичката на САЩ в Гърция, бивша годеница на Доналд Тръмп-младши, е пътувала до българската столица и обратно по време на мисията си тази пролет. Администрацията на Тръмп искаше съюзниците на източния фланг на Европа да купуват американски природен газ за милиарди долари.

Имаше обаче една особеност.

Гилфойл казвала на български представители, че страната трябва да работи с гръцката строителна компания Aktor Group, нов играч в газовия бизнес, който се е обединил с гръцка държавна енергийна компания за внос на втечнен природен газ от САЩ.

"Няма съмнение, че това е нещо като официална позиция на американското правителство", казва човек, запознат с разговорите.

До 57-годишната посланичка на среща с българския президент седял 39-годишен мъж на име Христос Марафатсос

Той е присъствал на толкова много нейни срещи, че някои чуждестранни представители са го вземали за началник на кабинета ѝ. Всъщност Марафатсос е един от водещите лобисти на Aktor, чийто главен изпълнителен директор е докарал Гилфойл в страната с частен самолет.

Бивша прокурорка, превърнала се в икона на движението MAGA, Гилфойл използва поста си на посланик в Гърция, за да се превърне в една от най-влиятелните дипломатически фигури на администрацията на Тръмп. Бившата водеща на "Фокс Нюз" обикаля Балканите, за да помогне на Европа да се освободи от зависимостта си от руската енергия чрез т.нар. "вертикален газов коридор", който трябва да приема американски втечнен природен газ в Гърция и да го транспортира по тръбопровод към Украйна.

Но постоянната ѝ подкрепа за конкретна гръцка компания и активните ѝ усилия да включи Марафатсос в дипломатическите процеси, въпреки че той е новак както в дипломацията, така и в енергетиката, са озадачили държавни представители в целия регион.

Предишният му професионален опит включва съосноваването на дистрибутор на плодове и зеленчуци в района на Вашингтон, както и работа в сфери от консултантски услуги в областта на недвижимите имоти до създаването на "най-доброто потапящо преживяване" на Акропола в IMAX 3D.

Днес роденият и израснал в Мериленд Марафатсос често може да бъде видян до Гилфойл. Той изпълнява ролята на неин неофициален посредник и я придружава на срещи в посланическата ѝ резиденция и с представители на правителствата в страните от региона, което е крайно необичайно за частно лице. Няколко души, срещали се с Марафатсос и посланичката, включително държавни служители, казват, че той не е споменавал връзките си с Aktor.

По-рано този месец, по време на конференция в Солун, на която представители на девет държави се събраха, за да обсъдят напредъка по вертикалния коридор, журналист на "Уолстрийт джърнъл", който чакал отвън, видял Марафатсос и Гилфойл да пристигат на задната седалка на черно BMW начело на американския конвой. Марафатсос влязъл в хотел MET през отделен вход, далеч от фотографите.

Служители на американското посолство, които в продължение на години са работили за изграждането на вертикалния газов коридор, никога не са се срещали с ръководители на Aktor и дори не са чували името на компанията да се споменава като потенциален партньор, твърдят бивши представители на Държавния департамент, работили в тясно сътрудничество по въпроса.

Робин Брукс, дипломат с 21-годишен стаж във външната служба, която по време на управлението на Байдън е била директор за Балканите и Централна Европа в Съвета за национална сигурност, заяви, че американски посланик, който рекламира чуждестранна компания, е "абсолютно проблематично". Присъствието на регистриран лобист на срещи с чуждестранни представители, според нея, "поставя под въпрос дали срещата служи на американските интереси или на някакъв частен интерес".

Представител на американското посолство заяви, че посланичката е пътувала до България, "за да защитава американските интереси: увеличаване на продажбите на американски втечнен природен газ на европейски партньори и намаляване на зависимостта на Европа от руския газ". По думите му тя е спазила "напълно указанията на Държавния департамент" относно официалните пътувания.

Адвокатът на Гилфойл, Джеси Бинал, заяви, че тя е "работила с компании от целия енергиен сектор" и не е била фокусирана върху една конкретна компания. По думите му официалните ѝ срещи се координират чрез каналите на посолството, а не чрез Марафатсос.

Държавният секретар Марко Рубио, в изявление, предоставено от Белия дом, нарече Гилфойл "изключително ефективен защитник на дневния ред на президента". Той заяви, че с Тръмп "много ценят" нейната работа.

Марафатсос заяви в писмено изявление:

"Горд съм да подкрепям търговски инициативи, които насърчават интересите на САЩ и създават устойчиви икономически възможности в Гърция и Югоизточна Европа. Благодарен съм за възможността да използвам своя бизнес опит и лидерските си позиции в гръцко-американската общност."

Адвокатът му оспори част от информацията на "Уолстрийт джърнъл“", но отказа да уточни кои части.

В писмо адвокатите на Aktor заявиха, че Гилфойл не е популяризирала неправомерно търговските интереси на компанията и че участието на Aktor във вертикалния коридор е започнало преди "каквито и да било контакти" с посланичката. Според адвокатите Aktor е "привлекателен кандидат за постигането на целите и интересите на САЩ", тъй като няма връзки с руския газ, за разлика от някои от гръцките си конкуренти.

Гилфойл има непропорционално голямо влияние в част от Европа, която отдавна настоява за по-тесни отношения с администрацията на Тръмп

Когато тя пристигна в Атина миналата есен, само един от общо 10-те посланици в региона беше официално утвърден. Това е част от по-широк модел на дипломатически вакантни позиции, който значително увеличи влиянието на малцината американски пратеници в чужбина, смятани за близки до Тръмп.

През ноември Aktor обяви съвместно предприятие Atlantic-SEE LNG, което трябва да бъде притежавано в съотношение 60 към 40 от компанията и гръцката държавна енергийна компания DEPA. Оттогава Aktor и съвместното предприятие подписаха меморандуми за разбирателство и търговски споразумения с газови компании в България, Украйна, Босна и Херцеговина и Румъния. Сделка за 6 млрд. долара, за която Гилфойл е помогнала на Aktor да осигури в Албания, предвижда, ако бъде изпълнена, страната да купува газ от компанията до 2050 г.

Не е ясно дали всички тези сделки ще бъдат реализирани. В петък украинската държавна газова компания съобщи пред "Уолстрийт джърнъл", че преговорите за бъдещи покупки от Atlantic-SEE са преустановени.

Одисеята на посланичката

Гилфойл се превърна в ярък символ на новия тип американска дипломация при Тръмп, в която се преплитат знаменитост, бизнес и геополитика.

Гилфойл, която преди време беше омъжена за губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, говори за близките си връзки със семейство Тръмп и публикува видеа пред близо два милиона последователи в Инстаграм. В тях срещите ѝ с регионални лидери се редуват с посещения на европейски модни ревюта и артистични гала вечери, на които тя се появява в рокли, украсени с кристали.

Тя е приятелка с гръцката поп звезда Константинос Аргирос, който по време на неотдавнашен концерт я забелязал сред публиката да разговаря с Марафатсос и я завъртял в танц под една от хитовите си песни. Според хора, посещавали официалната посланическа резиденция Jefferson House, където тя често провежда срещи, интериорът е украсен с големи черно-бели портрети на Гилфойл.

Някои гръцки представители са доволни, че страната им, която често остава в периферията на вниманието на Вашингтон, получава вниманието на посланичка, която може лесно да се свърже с президента на САЩ.

Същевременно те се страхуват да не попаднат в немилост пред нея. През март, по време на вечеря в Атина с участието на гръцки и американски представители, Гилфойл влязла в спор с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру пред останалите гости. По думите на човек, присъствал на вечерята, както и на други хора, на които е било разказано за случилото се, Гилфойл заявила по повод очаквания крах на румънското правителство:

"Можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук."

Разговорът се разгорещил, а Папаставру отвърнал, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, което е избрано от народа. Адвокатът на Гилфойл оспори тази характеристика на разговора.

Назначаването на Гилфойл за посланик се случи на фона на широко отразена раздяла.

Тя започна да се среща с Тръмп-младши по средата на първия мандат на баща му и бързо се превърна в един от най-агресивните защитници на Тръмп. В речта си на конгреса през 2020 г. тя предупреди, че демократите се опитват да поробят американците чрез либерална идеология.

Двамата се сгодиха преди Тръмп да напусне Белия дом, а през пролетта купиха имение във Флорида за 9,7 млн. долара. Гилфойл развиваше поредица от бизнес начинания, сред които линия за продукти за коса и парфюми Flor de Maga, проекти, свързани с шампанско под имена като 1776 Liberté и Liberty Dream, както и услуга за ветеринарни лекарства за домашни любимци PETriot Vet, според данни на Американското патентно ведомство. Оттогава тези търговски марки са изоставени.

След това тя се включи в предизборната кампания за преизбирането на Тръмп, като на републиканския конгрес през 2024 г. призова публиката да „се надигне“ в негова подкрепа. През лятото започнаха да се появяват снимки на Тръмп-младши с 39-годишната светска фигура от Палм Бийч Бетина Андерсън. През декември Тръмп, който дотогава харесваше Гилфойл, обяви в социалните мрежи изненадващото решение да я назначи за посланик в Гърция.

Назначението ѝ е последвало лобиране зад кулисите от хора, близки до Тръмп-младши, които подкрепяли кандидатурата на Гилфойл, твърдят запознати с разговорите. Гилфойл прекарала седмици в разговори с хора от обкръжението на бившия си годеник, като ги питала как двамата могат да се съберат отново. Някои от тях започнали да предлагат идеята тя да получи различни посланически постове.

Гилфойл отдавна е привлечена от Гърция. Тя казвала на приятели, че харесва значението на страната на световната сцена и нейния бляскав имидж, като посочвала за пример Жаклин Кенеди Онасис, бившата първа дама, която след убийството на съпруга си се омъжва за гръцки корабен магнат. Представител на американското посолство заяви, че посланичката е прекарала медения си месец в Гърция и оттогава многократно е говорила за любовта си към страната, която започнала още по време на изучаването на гръко-римската история в колежа.

Гръцките медии бързо припомниха и други нейни изказвания. Те отбелязаха, че през 2015 г., когато е била водеща на "Фокс Нюз" по време на дълговата криза в Европа, Гилфойл е заявила, че гърците трябва да бъдат обучавани така, както се обучава "куче, което пишка върху килима".

"Няма значение дали правите страхотно кисело мляко. Не ме интересува", е казала тя.

Президентът Тръмп казал на свои приближени, че е предложил посланическия пост на Гилфойл заради сина си, като заявил:

"Трябваше да я махна оттук."

Представител на Белия дом отрече президентът да е казвал това.

Гръцкият експерт

Скоро след номинацията си Гилфойл започнала да прекарва все повече време с човек, който познава добре Гърция.

Личният сайт на Марафатсос съдържа снимка на кошница с кореноплодни зеленчуци и го представя като съосновател на компания, която разпространява местни хранителни продукти в ресторанти в района на Вашингтон. Той напуснал компанията преди близо две десетилетия и впоследствие се занимавал с различни начинания, включително инвестиционна фирма, вече закрита компания, наречена Institute of Investigative and Translational Medicine, както и семейната строителна компания, в която е бил вицепрезидент, според корпоративни документи и сайтове на компаниите.

Големият му пробив в политиката дошъл преди първата президентска кампания на Тръмп през 2015 г., когато се присъединил към все още новата кампания. По-късно станал председател на организацията Greek Voices for Trump.

Марафатсос, който има младо семейство във Вирджиния, казал пред гръцки вестник, че се е запознал с Гилфойл още в началото на политическата дейност на Тръмп. В месеците след номинацията ѝ той се превърнал в близък съветник. Двамата били забелязани заедно по време на встъпването в длъжност, включително на събитие в чест на гръцко-американската общност, където Марафатсос стоял зад нея, докато тя говорела.

На прием в Белия дом по случай Деня на независимостта на Гърция през март Тръмп поканил Гилфойл да говори.

"Тя много добре представя гръцката култура, ще ви кажа", заявил той, след което се обърнал към Марафатсос: "Добре изглеждащ мъж е той."

Марафатсос подготвил Гилфойл за изслушването ѝ в Комисията по външни отношения на Сената, твърди човек, запознат с въпроса. След изслушването тя публикувала снимки от залата със свои поддръжници, сред които Марафатсос, и написала:

"Благодарна съм, че съм заобиколена от невероятни приятели и семейство."

Той присъствал и на церемонията по полагането на клетва през септември.

Докато Гилфойл се подготвяла да се премести в Атина, и тя, и Марафатсос продължили да развиват собствените си бизнес начинания.

По времето на утвърждаването на кандидатурата ѝ тя търсела инвестиции за компания за водка, която основала предходната година и нарекла Polished Rice. Според запознат с въпроса тя предложила на поне един гръцко-американски бизнесмен да инвестира 3 млн. долара.

Линията водка трябвало да бъде представена на „глобално VIP събитие“ в Гърция на 2 юли, според съдебен иск, който по-късно Polished Rice завела срещу дестилатора си. Това бил денят, в който Гилфойл организирала в Атина честване на американския Ден на независимостта. Планът бил осуетен, след като пратката пристигнала с твърдения за счупени бутилки и повредени етикети.

Адвокатът на Гилфойл оспори твърдението, че тя е търсила инвестиция от 3 млн. долара, и заяви, че след влизането си на държавна служба тя не е развивала частни бизнес начинания.

Преди полагането на клетва от Гилфойл Марафатсос предложил услугите си на гръцки компании от енергийния и корабоплавателния сектор. В разговори с главни изпълнителни директори той изтъквал връзката си с новата посланичка и изброявал компании, с които твърдял, че работи, включително регионални енергийни гиганти като Копелузос и Metlen, според човек, на когото е отправил подобно предложение.

Представители на двете компании заявиха, че никога не са наемали Марафатсос.

Друга компания, която той посочвал като свой клиент, била Aktor.

Пристигането в Атина

Гилфойл се срещнала за първи път с Александрос Ексархоу, главния изпълнителен директор на Aktor, на 1 ноември, в деня на пристигането си в Атина, твърдят адвокатите на компанията.

На 5 ноември Марафатсос официално започнал да работи като лобист на Aktor в САЩ, според федералните регистри за лобистка дейност. До юни тази година компанията му е платила 160 000 долара, за да „изгради връзки“ с Изпълнителния офис на президента, Държавния департамент и Министерството на енергетиката.

Това е първият път, когато Марафатсос се регистрира като лобист в САЩ.

Адвокатите на Aktor заявиха, че компанията е наела Марафатсос, след като през септември 2025 г. Ексархоу присъствал на обяд за водещи представители на гръцкия енергиен сектор с министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм, на който бил обсъден вертикалният газов коридор. След обяда Ексархоу се свързал с DEPA, гръцката държавна енергийна компания, и предложил създаването на съвместно предприятие, което да "поеме водещата роля в снабдяването с неруски втечнен природен газ в Югоизточна Европа", твърдят адвокатите.

Впоследствие Марафатсос добавил още три компании, свързани с Гърция, към списъка си с клиенти, сред които енергийна компания и компания от секторите на корабоплаването и инфраструктурата. За девет месеца той е декларирал повече от 440 000 долара приходи от лобистка дейност в САЩ.

Марафатсос често присъства на срещите на Гилфойл в посланическата резиденция и в чужбина. Според хора, участвали в срещи с двамата, Гилфойл обикновено го представя с думите: "Това е Христос", а той рядко говори, освен ако посланичката не го покани да се включи. Тя често насочва събеседниците си да изпращат допълнителна информация чрез Марафатсос.

Един инвеститор се срещнал с Гилфойл и Марафатсос, за да потърси помощ от посланичката за инвестиционни възможности в енергийния сектор, включително потенциални възможности с Aktor. В края на срещата инвеститорът бил насочен към Марафатсос за последващ контакт. По-късно той бил изненадан да разбере, че Марафатсос работи за компанията и не му е казал това.

Само седмици след като наела Марафатсос, Aktor значително разширила достъпа си до администрацията на Тръмп.

На конференция в Гърция през ноември, на която присъствали членове на кабинета, сред тях Бъргъм и министърът на енергетиката Крис Райт, съвместното предприятие на Aktor и DEPA обявило, че е подписало 20-годишно споразумение с американската компания Venture Global за закупуване на американски втечнен природен газ, започвайки през 2030 г.

Гилфойл позирала за снимки с Ексархоу и други представители, докато новото съвместно предприятие подписвало споразумения за сътрудничество с Румъния и украинската Naftogaz, наред с други.

Говорителка на Venture Global заяви, че компанията се е срещнала с Aktor и DEPA, за да обсъди потенциална сделка за доставки, след като се е срещнала с Гилфойл за вертикалния коридор. По думите ѝ Venture Global работи с DEPA по търговски въпроси от години.

Други американски компании за втечнен природен газ, които не са сключили сделки с Aktor, твърдят, че трудно успяват да привлекат вниманието на Гилфойл. Джонатан Бас, главен изпълнителен директор на базираната в Луизиана Argent LNG, конкурент на Venture Global, заяви, че компанията е била пренебрегвана от Гилфойл. На въпрос дали Гилфойл е рекламирала Argent в някое от своите разговори, той отговорил: "Не. Тя си има фаворити."

Адвокатът на Гилфойл заяви, че е невярно, че посолството е пренебрегвало Argent.

През декември Ексархоу присъствал на прием в Kennedy Center и позирал за снимка с Тръмп. На Световния икономически форум в Давос през януари той се срещнал с Гилфойл и позирал за снимка с Ерик Тръмп, сина на президента. Говорителка на Ерик заяви, че той "няма представа кой е този човек".

През февруари Ексархоу се върнал във Вашингтон заедно с Гилфойл, като се присъединил към министрите на енергетиката на Гърция и България на вечеря в Joe's Seafood, ресторант за морска храна и стекове срещу Белия дом. Според запознати с вечерята гостите били помолени да се представят и да разкажат как са се запознали с посланичката или да вдигнат наздравица за нея. На вечерята присъствал и стилистът на Гилфойл Фенси Джеймс, който публикува снимки с нея под хаштага #ambassador.

По време на същото пътуване Ексархоу се срещнал и с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, твърди един от запознатите.

На конференцията на следващия ден съвместното предприятие на Aktor подписало нови меморандуми за разбирателство с газови компании от България, Украйна, Албания, Босна и Херцеговина.

През март Гилфойл направила непублично посещение в столицата на Албания, чието правителство се стремяло да укрепи отношенията си с Белия дом.

Тя не взела със себе си служители на посолството и пристигнала след падането на нощта с черен SUV, придружавана от Марафатсос и Ексархоу. Тримата влезли заедно на среща с албанския премиер Еди Рама. Там Гилфойл представила предложения за енергийно сътрудничество.

Няколко седмици по-късно албанското правителство получило имейл от Националния съвет за енергийно господство на администрацията на Тръмп, в който били посочени компании, заинтересовани да си партнират с Албания за закупуване на американски газ. Единствената предложена сделка била споразумение с Venture Global, американския доставчик на втечнен природен газ, който няколко месеца по-рано бил подписал договор със съвместното предприятие на Aktor, заяви албанският министър на енергетиката Енеа Каракачи:

"Вижте, не мисля, че в този имейл имаше, да кажем, много компании."

През април Гилфойл отново посетила Албания, този път за церемонията по подписването на споразумение за 6 млрд. долара за срок от 20 години. То предвижда държавната газова компания да купува по един милиард кубични метра газ годишно от Venture Global чрез американско дъщерно дружество, което Aktor е регистрирала няколко седмици по-рано. Адвокатите на Aktor заявиха, че Atlantic-SEE реализира всички сделки на компанията за втечнен природен газ. Говорителка на Venture Global заяви, че компанията не е страна по споразумението с Албания.

През юни Atlantic-SEE съобщи, че удвоява обемите газ, които ще купува от Venture Global.

Aktor изчислява, че печалбата ѝ преди данъци от подписаните договори за втечнен природен газ и тези, които са "в процес на подписване", ще възлезе на 1,8 млрд. евро за 20-годишен период.

Докато Гилфойл се подготвяла за речта си в странична зала на конференцията в Солун по-рано този месец, Марафатсос подавал глава през вратата, за да разговаря с делегатите.

Преди да излезе на сцената, тя подала телефона си на Марафатсос. Адвокатът на Гилфойл заяви, че той е държал личния ѝ телефон, тъй като роклята ѝ нямала джобове.

В изказването си тя похвалила споразумението между Atlantic-SEE и Venture Global и изтъкнала напредъка в популяризирането на вертикалния коридор, като заявила, че това е „нещо, което, честно казано, никога досега не сме виждали“.

Докато Марафатсос я наблюдавал от мястото си сред публиката, тя се пошегувала пред присъстващите: "Моля, Гърция."