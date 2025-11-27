Дипломация в дантели: US посланика в Гърция се появи в прозрачна рокля

Без съмнение, Кимбърли Гилфойл спокойно може да грабне титлата Най-бляскав посланик. Бившата годеница на Дон-младши присъства на събитие в Атина, организирано в чест на Деня на благодарността - популярен празник в родната ѝ Америка. Но това, което остана забелязано, беше тясната дантелена рокля на Гилфойл, с която едва се придвижваше.

Кимбърли Гилфойл е бивша водеща на новините по телевизия FOX, тя е на 56 години. По време на събитието в гръцката столица, Гилфойл се нуждаеше от помощ, за да стигне до подиума и да се обърне към гостите си.

Роклята остави малко на въображението - тя беше тясна, дантелена и... прозрачна черна рокля. Визията на новоизпечения дипломат раздели социалните мрежи, като мнозина смятаха, че роклята е "нещо, което Кардашиян би носила“, но не и дипломат.

"Според моето скромно мнение, този тоалет е неподходящ за жена на позицията, която заема. Изненадана съм, че се е облякла така", гласи друг коментар в Instagram.

"Посланик, облечена в прозрачна рокля?“, отбеляза шокирано друг, докато трети предложи: "Роклята е толкова невероятна, колкото и тялото ѝ... но в различно пространство".

"Дали е в нощен клуб?“, попита друг потребител.

Събитието, организирано от Американо-гръцката търговска камара и Международния клуб на витлата на Съединените щати, пристанище Пирея, привлече редица високопоставени служители в луксозния петзвезден хотел Grande Bretagne.

Свързани статии Новият посланик на САЩ в Гърция отпразнува поста със сиртаки

Търси си съпруг

Посланик Кимбърли шокира и с признанието, че "търси съпруг“ след разпадането на годежа с Дон-младши, което последва два неуспешни брака с губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и бизнесмена Ерик Виленси.

След като седна на масата си на първия ред, посланикът беше лично посрещнат от гръцката звезда Константинос Аргирос, който изпълни серенада на публиката с най-големите си хитове.

На нейната маса беше милиардерът Ерик Василатос, чийто частен самолет я беше отвел в Гърция по-рано през седмицата, заедно с още няколко души от нейния близък кръг.

В един момент друг гост покани Кимбърли на дансинга - тя се съгласи за кратко, преди да се върне на мястото си, а по-късно се присъедини ентусиазирано към традиционните гръцки танци Сиртаки и Каламатиано, хващайки се за ръце с гостите в кръг, за да танцуват.

Бляскавата вечер последва много по-голямо събитие в Grand Hyatt, което привлече повече от 300 гости.