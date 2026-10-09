Скритата опасност още дебне в Чернобил: Радиоактивни частици са почти непроменени от 1986 г..

Четири десетилетия след най-тежката ядрена катастрофа в света учените разкриха смразяващо напомняне, че радиоактивното наследство на Чернобил далеч не е приключило.

Изследователи, изучаващи микроскопични фрагменти от ядрено гориво, изхвърлени от реактора по време на експлозията през 1986 г., установиха, че някои от тях са останали забележително непроменени. Това противоречи на очакванията, че с течение на времето те постепенно ще се разпаднат.

Екипът посочва, че това може да има съществено значение за разбирането на дългосрочните рискове за здравето, свързани с радиоактивното замърсяване.

"Нашите резултати показват, че частиците чернобилско гориво действат като изключително устойчиви резервоари на продукти на делене и актиниди в околната среда“, пише екипът в списанието "Journal of Hazardous Materials".

"Запазените структури в частиците от Чернобил след близо четири десетилетия показват, че тези частици ще продължат да служат като устойчиви радиоактивни резервоари в обозримо бъдеще", добавят в статията си учените.

Горещи частици

Когато четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ прегрява и експлодира, той изхвърля стълб, съдържащ над 100 различни силно радиоактивни "горещи частици“.

Тези миниатюрни фрагменти, с размери едва 8 до 50 микрометра, остават радиоактивни и до днес и продължават да замърсяват почвите в и около Чернобилската зона за отчуждаване в Северна Украйна.

Екип от университета "Лайбниц“ в Хановер и изследователския център "Хелмхолц-Дрезден-Розендорф“ изследва шест от тези частици, за да установи как са се променили през последните 40 години.

За тяхна изненада се оказва, че някои от тях са много по-стабилни, отколкото учените са предполагали по-рано.

"Съществуват три класа от тези частици“, обяснява авторът на изследването Тобиас Вайсенборн.

"Първо, има частици, които химически и физически все още много приличат на ядреното гориво – уранов диоксид. След това има частици, които са частично или напълно обвити в своя циркониев слой или са напълно слети с него", споделя авторът на изследването.

Трета категория се е образувала, когато графитният модератор на реактора се е запалил и е горял в продължение на десет дни.

По време на пожара горивото се е превърнало в различни уранови оксиди, които лесно се разпадат на микроскопични прахови частици, пренасяни от вятъра. Вдишването на такива частици се счита за сериозна опасност за здравето.

За да изследват фрагментите, учените проведоха сложни експерименти с рентгенова дифракция, които им позволиха за първи път да проучат вътрешната структура на радиоактивния материал.

Анализът разкри, че някои частици са запазили голяма част от първоначалната си структура на ядрено гориво, въпреки че в продължение на четири десетилетия са били изложени на атмосферните влияния.

Откритието предполага, че някои от най-опасните радиоактивни отломки от Чернобил може да останат до голяма степен непроменени още десетилетия наред, по-дълго от очакваното, което потенциално удължава екологичните последици от най-тежката ядрена катастрофа в света.

Всяка отделна частица обаче има различна структура, ​​каза г-н Вайсенборн, а в нашия експеримент изследвахме само шест такива частици от две различни места.

"За да се направят по-общи изводи относно стабилността на частиците от Чернобил, би било необходимо да се съберат проби от много повече места и да се изследват значително по-голям брой частици", добави той.

"И дори в даден момент да получим някакви средни стойности, пак няма да можем да правим универсални заключения относно рисковете за здравето в региона. Защото, дори частиците да се разпадат по до голяма степен еднакъв модел, винаги ще има изключения – по-устойчиви частици, които ще отделят радионуклиди на по-късен етап", добавя ученият.