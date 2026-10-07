Спорт срещу агресия: Учениците трябва да изразходват енергията в залите, не по улиците

Спортът и дисциплината могат да бъдат едни от инструментите за справяне с агресията сред учениците. Върху тази идея е изграден проектът "Силата е в контрола - 2026", финансиран по Националната програма за превенция и информираност на Министерството на младежта и спорта.

Екипът на инициативата се среща директно с ученици и учители, за да говори за насилието, причините за него и начините, по които натрупаната енергия може да бъде насочена в друга посока.

"Обърнахме вниманието на учениците към насилието. Новините са доста потресаващи. Отидохме да видим как е на практика. Срещнахме се с много отворени деца и мотивирани учителски екипи. Осъзнават проблема и всячески опитват да се борят с него", разказа доц. Боряна Игова в студиото на "България сутрин".

Спорт вместо агресия на улицата

Особено място в проекта заемат бойните спортове и правилата, върху които те са изградени. Според доц. Игова именно спортната среда може да покаже на младите хора защо самоконтролът и спазването на правила са важни.

"Спортът учи да ги спазваме и да виждаме смисъла в тях. Разглеждахме практики от Китай и Япония, как те тренират. Ивет Горанова е добър пример, че отиде и ги победи в тяхната игра. Момичетата могат да намерят себе си в спортовете", посочи тя.

От гражданско сдружение "РЕД" също поставят акцент върху работата директно с младите хора и създаването на среда, в която те могат да насочат енергията си.

"Енергията в тях е много по-голяма, отколкото в по-възрастните. Тя трябва да бъде насочена в контролирана среда - да я изразходват в залите, а не по улиците", заяви Андрей Димитров от сдружението пред Bulgaria ON AIR.

Децата сами търсят спортните зали

По думите на Димитров един от проблемите, които са се откроили при срещите с учениците, е липсата на достатъчно места, където младите хора могат да спортуват и да изразходват енергията си.

В лекциите по проекта са участвали световни и европейски шампиони по кикбокс. Според Димитров след срещите деца продължават да се свързват с тях с желание да започнат да тренират.

"И до днес деца продължават да ги търсят и да се запишат, което е добър сигнал", каза той.

От сдружение "РЕД" планират инициативата да продължи и през пролетта с демонстрации на открито. Идеята е екипите да достигнат и до квартали, в които според организацията липсват достатъчно възможности и пространства за подобни занимания.