11 загинаха при катастрофа с турустически автобус в Турция ВИДЕО

Общо 11 души са загинали, а 27 души са били ранени в катастрофа на туристически автобус и теглич за пътна помощ край град Маниса, Западна Турция, съобщи турската телевизия НТВ.
#BREAKING 🚨🇹🇷A collision between a passenger bus and a truck in Akhisar, Manisa Province, Türkiye, has left 11 people dead and 27 injured. Emergency crews are responding to the scene as authorities investigate the cause of the crash. https://t.co/24IT2HmMr5— The Caspian Post (@thecaspianpost) October 11, 2026
Произшествието е станало тази сутрин в около 11 ч. Туристически автобус се е сблъскал с теглич на пътна помощ на магистралата Гебзе-Орхангази-Измир близо до пунктовете за пътни такси край град Акхисар, окръг Маниса,Западна Турция, пише БТА.
След получаване на съобщението множество линейки, пожарни коли и полицейски екипи са изпратени на мястото на катастрофата. Ранените са настанени в болниците. Един от тях е в тежко състояние, заяви валията на Маниса Вахдеттин Йозкан.
По думите му е започнало разследване за причините от републиканската прокуратура. Не се съобщават данни за пътниците в автобуса. Очаква се по-късно да бъдат съобщени имената на загиналите и ранените граждани.
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A tour bus traveling from Bursa to İzmir collided with a tow truck near Akhisar, Manisa, at 11:11 a.m., killing 11 and injuring 27. Rescue teams responded as authorities launched an investigation into the cause. https://t.co/h5wD61RiGb— HINT News (@9415st) October 11, 2026