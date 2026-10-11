Милиардерите, които се подготвят за края на света в Патагония

Въпреки че британският финансист Джо Луис прекарва голяма част от живота си на борда на своята суперяхта "Авива", акостирала на Бахамите, едно от любимите му имения е обширен имот с площ от 46 квадратни мили около Лаго Ескондидо (или "Скритото езеро") - едно от най-красивите места в Аржентина. На брега му се издига голямо имение с червен покрив, а в близост до него са разположени къщи за гости, конюшни и хеликоптерна площадка.

89-годишният Луис, чийто семеен тръст контролира футболния клуб "Тотнъм Хотспър", притежава имението - разположено на фона на заснежените върхове на южните Анди - още от 1996 г. Напоследък обаче местни жители твърдят, че на територията на имота е изградена мистериозна подземна мрежа. Магдалена Одарда, бивш сенатор от провинция Рио Негро, споделя, че работници са ѝ разказали как строежът всъщност представлява "бункер" или "крепост", простираща се на четири или пет етажа под земята и оборудвана с фитнес зала, фризьорски салон и оръжейна зала от военен тип.

Говорител на Луис заяви, че са били изградени фитнес зала и игрище за падел, а не бункер. Но независимо дали крепостта съществува, или става дума за местна легенда, слуховете отразяват една по-широка реалност: свръхбогатите - от кралските особи от Персийския залив до технологичните предприемачи - гледат към Аржентина, и по-специално към Патагония, не просто като към място за инвестиции, а като към застраховка срещу апокалипсис, пишат от The Times.

Богатството от Персийския залив вече си е проправило път до това отдалечено кътче на Аржентина. Компании и частни лица, свързани с управляващите фамилии на Катар и Обединените арабски емирства, тихомълком са придобили големи имения около Барилоче - основния ски курорт на страната, макар че крайните собственици на някои от имотите остават неизвестни.

На 23 февруари, пет дни преди съвместната атака на САЩ и Израел срещу Иран, в Барилоче пристигна голяма делегация от кралското семейство на Обединените арабски емирства. Първоначално местните вестници съобщиха, че сред посетителите е бил Мохамед бин Зайед Ал Нахаян - президентът на Обединените арабски емирства и владетел на Абу Даби, но се появиха и предположения, че основният гост всъщност е бил синът му.

Посещението включваше мащабна предварителна организация с участието на няколко самолета, хеликоптери и голям брой персонал. Съобщава се, че членове на делегацията са се отправили към Ел Фойел - район, в който интересите на Емирствата са свързани с големи имения в близост до ранчото на Луис.

Моментът, в който се състоя посещението, породи сред местните жители предположения, че гостите са били предупредени за предстоящи американски и израелски атаки срещу Иран и са искали да се оттеглят на безопасно място. Кралският двор на Емирствата не отговори на писмените запитвания относно пътуването.

Други говорят по-открито за причините, поради които бягат в дивата природа на Патагония

На 500 мили северно от Лаго Ескондидо, в провинция Мендоса, аржентинско-испанският технологичен предприемач Мартин Варсавски и петима негови заможни приятели са закупили отдалечено ранчо с площ от 79 000 акра (около 320 000 декара), където планират да се оттеглят, ако цивилизацията в Европа и Америка се срине. В планината вече са издигнати сглобяеми къщи и геодезични куполи, както и писта за кацане на самолети.

"Ние вече сме в Трета световна война", заяви наскоро Варсавски, като добави, че отдалечеността на Аржентина от световните ядрени сили я прави изключително подходящо място за оцеляване при глобална катастрофа. "Просто е логично да имаш убежище."

Либертарианският президент Хавиер Милей активно привлича заможни чужденци, а подобни амбиции засягат особено чувствителна тема в Аржентина. По-рано този месец правителството му представи програма за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, целяща да привлече "инвеститори, подготвящи се за края на света". През август в столицата Буенос Айрес избухнаха бурни протести, след като Милей се опита да смекчи ограниченията върху притежаването на земя от чужденци. Реклама

Арманд Артон, чиято компания за инвестиционна миграция е част от консорциум, консултиращ аржентинското правителство по тази схема, заяви:

"Това са инвеститори, подготвящи се за апокалиптичен сценарий - очакващи война в Европа или най-лошото развитие на събитията в САЩ или Канада - и търсещи място, където да се преместят."

Правителството се надява да привлече 5000 семейства през следващите пет години, като много от тях "търсят план Б", отбеляза Артон.

"Хората възприемат Аржентина като безопасно убежище - страна, далеч от военни конфликти, където могат да поддържат стандарт на живот, подобен на този, с който са свикнали у дома", добави той.

Аржентина има дълга история като място за убежище, отделено от останалия свят

Със своите величествени булеварди, улични кафенета и европейска архитектура, Буенос Айрес с гордост се нарича "Париж на Южното полукълбо", а необятността на Патагония често е осигурявала скривалище за чужденци. В началото на XX век Буч Касиди и Сънданс Кид бягат там от американските служители на реда и се установяват в ранчо в Чолила, преди да бъдат застреляни в Боливия. След Втората световна война Аржентина предоставя убежище на нацистки бегълци като Адолф Айхман и Йозеф Менгеле.

Пътят на Луис към огромното богатство започва далеч от Патагония. Роден в еврейско семейство в лондонския квартал "Ийст Енд", той напуска училище на 15-годишна възраст, за да работи в кетъринг бизнеса на баща си, преди да натрупа състояние, оценявано на 5 милиарда паунда, от валутна търговия - най-вече чрез залагане срещу британската лира по време на кризата от "Черната сряда" през 1992 г.

През 2024 г. в Ню Йорк той се призна за виновен по обвинения в търговия с вътрешна информация, след като призна, че е предоставял поверителни данни на приятели, служители и партньори. Той заема по 500 000 долара на двамата си лични пилоти, за да закупят акции, след като ги е информирал предварително за благоприятни резултати от клинични изпитвания на фармацевтична компания. Президентът Тръмп го помилва през ноември миналата година.

Британският магнат е сред първите милиардери, привлечени от Патагония през 90-те години. Американският медиен магнат Тед Търнър купува огромно имение за риболов в региона, а италианското семейство Бенетон придобива необятни територии за отглеждане на овце.

Различното при някои от най-новите пристигащи е, че те не просто инвестират в Аржентина, а си осигуряват там трайно присъствие.

Тази година Питър Тийл, милиардерът и съосновател на PayPal, купува имение в един от най-богатите квартали на Буенос Айрес и записва децата си в местно частно училище. Той се среща с Милей в президентския дворец ("Розовата къща") и води разговори с висши представители на правителството му. Притежава инвестиция на стойност 76 милиона долара в аржентинска петролна компания, оперираща в Патагония, и според информациите обмисля закупуването на земя в региона.

Според Bloomberg, позовавайки се на двама души, запознати с плановете му, основният интерес на Тийл към Аржентина е осигуряването на бункер за защита при евентуална ядрена катастрофа.

Той притежава огромно имение край езеро в Нова Зеландия - страна, чието гражданство получи, след като прекара там едва 12 дни, - и веднъж оборудва къща с паник-стая.

За Кели Олмос, опозиционен депутат от перонисткото движение, пристигането на богати чужденци е част от нещо по-мащабно: прехвърляне на властта към технологичните милиардери - "технолигарсите", както тя ги нарича. По думите ѝ Милей "доброволно се предлага да улесни всичко това", като премахва регулациите за достъп до ресурсите на Аржентина.

"Хората с пари обикновено живеят в затворени комплекси в Буенос Айрес", каза тя. "Сега те извеждат това на ново ниво. В съзнанието на тези технолигарси "останалата част от света може да изчезне, но аз ще бъда в капсула с приятелите си и с хора, които мислят като мен и разполагат със същото количество пари".

От другата страна на река Рио де ла Плата, в Уругвай, организацията Praxis - американска група, стартирала с планове за създаване на "дигитална нация" - обяви проект на стойност 1 милиард долара, наречен +Colonia, близо до историческия град Колония дел Сакраменто. Подкрепена от инвеститори, сред които е Apollo Projects (венчърният фонд, съоснован от Сам Алтман), инициативата се надява да привлече около 2700 членове в нова общност, изградена около технологиите и идеята за възстановяване на западната цивилизация.

"Биткойнът даде на нашето поколение собствена валута", гласи съобщението на уебсайта им. "Използваме изкуствен интелект, за да създадем собствена държава."

Планът на Милей не премина без противоречия

Неотдавнашните протести срещу опита му да премахне всички ограничения върху чуждестранната собственост бяха подхранени от вълна на патриотичен ентусиазъм след победата на Аржентина над Англия на Световното първенство по футбол, когато играчите разпънаха транспарант с надпис: "Фолкландските острови са аржентински". Ветерани от войната с Великобритания за Фолкландските острови през 1982 г. заведоха съдебно дело, оспорващо решението на Милей да отмени ограниченията върху собствеността върху земята. Наскоро Върховният съд отхвърли делото им на процесуални основания, което означава, че засега няма национално ограничение за това каква част от земеделските земи в Аржентина могат да бъдат изкупувани от чужденци.

Проблемите в планинския рай на Луис може би се коренят по-близо до дома. Луис не притежава езерото в имота си - то е държавна собственост - а от години местните жители обвиняват англичанина, че прегражда достъпа до него, което подклажда недоволството от чуждестранната собственост върху това ценно кътче на Северна Патагония.

Най-прекият път до Лаго Ескондидо минава по черен път през имението на Луис. Хората, които се опитват да използват пътя, обаче многократно са били връщани от гаучоси на коне. Енрике Виале, адвокат по екологично право, заяви:

"Езерата в Аржентина са публична собственост, но Луис не допуска хора до тях, сякаш езерото е личният му плувен басейн. Не е лесно да се изправиш срещу Джо Луис. В този регион той е като крал."

Активисти, настояващи за обществен достъп, на моменти са се сблъсквали с насилие. През февруари 2023 г. Алехандра Бартоличе, 63-годишен фотограф, е била част от група, опитваща се да стигне до езерото, когато са били пресрещнати от мъже на коне.

"Обградиха ни и ни удряха с камшици", разказа тя, докато стоеше пред една от портите на имението на Луис в това малко селище в Андите.

Местен собственик на кафене, Раул Бригес, сподели, че е бил нападнат през 2024 г.:

"Удар с юмрук изби четири от зъбите ми и счупи носната ми преграда."

Говорител на Луис настоя, че "широката общественост може свободно да се възползва от мястото чрез съществуващите договорености за обществен достъп". Николас Ван Дитмар - дългогодишният представител на англичанина в Патагония, който управлява имота край езерото от десетилетия - отказа да покаже имението на екипа на Sunday Times.

Р"Аржентина е красиво място с прекрасни хора", каза Дитмар в кратък телефонен разговор. "Г-н Луис притежава къщи по целия свят, но идва тук редовно - понякога за 20 дни, друг път само за няколко. Основният му дом е неговата лодка."

Пред крайпътното си кафене в Ел Фойел Бригес е издигнал знаме, което гласи, че Фолкландските острови са аржентински. Под него е добавил още един ред: "Лаго Ескондидо - също".