По-близо до апокалипсиса: Стрелките на "Часовникът на Страшния съд" са на 85 сек. до полунощ ВИДЕО

Стрелките на "Часовника на Страшния съд", метафора за това колко близо е човечеството до самоунищожение, бяха преместени на 85 секунди до полунощ във вторник, най-близката му точка до катастрофа, откакто часовникът дебютира преди близо 80 години.

"Човечеството не е постигнало достатъчен напредък по отношение на екзистенциалните рискове, които застрашават всички нас", каза Александра Бел, президент и главен изпълнителен директор на Бюлетина на атомните учени.

Рисковете, пред които е изправено човечеството от ядрените оръжия, изменението на климата и революционните технологии, нарастват, отбеляза Бел.

"Всяка секунда е от значение и времето ни изтича", допълни тя.

Миналата година Бюлетинът настрои часовника на 89 секунди до полунощ, което беше предишната му най-близка настройка до полунощ.

Даниел Холц, председател на съвета за наука и сигурност на Бюлетина, който настройва "Часовника на Страшния съд" и професор по физика в Чикагския университет, заяви, че големите държави са станали по-агресивни, враждебни и националистически настроени през последната година.

Холц също така отбеляза, че договорът за стратегически оръжия от 2010 г. между САЩ и Русия изтича следващата седмица.

"За първи път от повече от половин век нищо няма да може да предотврати неконтролируема надпревара в ядреното въоръжаване", каза Холц.

Бюлетинът за първи път разкри часовника през 1947 г. след използването на атомни бомби от САЩ срещу Япония през Втората световна война. Групата казва, че целите ѝ са да "помогне за развитието на практически идеи за намаляване на екзистенциалните заплахи".

Минутната стрелка на часовника е била премествана повече от двайсет пъти в почти осемдесетгодишната си история.

Най-далеч от полунощ е бил часовникът на 17 минути през 1991 г., след края на Студената война и подписването на договор за стратегически оръжия между Съветския съюз и САЩ за намаляване на ядрените им арсенали.

През последните години часовникът се приближава към полунощ

2020-те години започнаха с преместване на часовника на 100 секунди до полунощ, като групата заяви, че информационната война, водена от киберпространството, утежнява заплахата, породена от ядрената война и изменението на климата, като подкопава способността на обществото да реагира на тях.

Часовникът остана в тази позиция през следващите две години до 2023 г., когато беше преместен на 90 секунди до полунощ, до голяма степен поради това, което групата определи като нарастващите опасности, породени от войната на Русия в Украйна. Той остана на тази настройка през 2024 г.

Миналата година часовникът беше преместен с една секунда по-близо до полунощ, като групата заяви:

"Въпреки недвусмислените признаци на опасност, националните лидери и техните общества не успяха да направят необходимото, за да променят курса."