Нито прекратяването на войната, нито по-евтиното гориво ще спасят републиканците

Повечето американци не виждат начин Републиканската партия да си върне преднината, след като до края на кампанията остават броени седмици, сочи проучване на POLITICO.

Дори избирателите на републиканците са скептични, че президентът Доналд Тръмп може да намери начин да промени динамиката на кампанията. А мнозинството от гласоподавателите заявяват, че не биха гласували за републиканците, дори ако Тръмп постигне значим политически успех преди ноември - например прекратяване на войната с Иран, намаляване на цената на горивото с 1 долар или разкриване на 100 000 нови работни места.

Това важи с особена сила за избирателите на Демократическата партия и за колебаещите се: независимо от сценария или мащаба на постижението, много малко гласоподаватели променят мнението си, показва проучването.

Представата на избирателите за действията на Тръмп и за състоянието на икономиката до голяма степен вече е изградена - сигнал за събуждане за Републиканската партия, която е изправена пред все по-трудна ситуация.

"Мисля, че жребият вече е хвърлен", казва Майк Ноубъл, основател на базираната в Аризона социологическа агенция Noble Predictive Insights. "Трудно е да се разговаря с републиканците, с изключение на онези, които са крайно отдадени на каузата. Имам предвид - как можеш да ги мотивираш на този етап? Демократите определено са мотивирани."

Има и друг проблем

Повечето американци не вярват, че Тръмп може да реализира постиженията, които биха дали на републиканците най-голям шанс за победа, според проучване на независимата фирма PF Global.

"Няма нищо, което Тръмп да може да направи, а и честно казано, дори да го направи, никой няма да му повярва на този етап", заяви републикански стратег, работещ по ключови изборни надпревари, пожелал анонимност.

Малко над една четвърт от американците вярват, че Тръмп би могъл да намали цената на горивото с 1 долар за галон до изборния ден. Горе-долу толкова са и онези, които вярват, че той може да прекрати войната с Иран (27%) или значително да намали цените на хранителните продукти (27%).

Но дори гласувалите за Тръмп не са убедени, че той би успял. По-малко от половината - 43% - вярват, че Тръмп може да направи горивото с 1 долар по-евтино за галон, а още по-малко вярват във възможността му да постигне резултати в останалите сценарии.

Говорител на Националния комитет на Републиканската партия разкритикува проучването заради това, че е попитало демократите дали биха гласували заедно с републиканците - въпреки че анкетата е задала същия въпрос на всички участници, независимо от политическата им принадлежност - и обвини POLITICO в "подбор на данни, които да паснат на измисления от медиите наратив, че за републиканците настъпва катастрофа, което просто не отговаря на истината".

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл също заяви, че "никой не може да оспори факта, че президентът Тръмп е изградил една от най-силните коалиции в политическата история чрез движението MAGA и че президентът знае как да общува с тях".

"Президентът Тръмп е безспорният лидер, най-добрият говорител и ненадминат мотиватор за Републиканската партия и е отдаден на каузата за запазване на републиканското мнозинство в Конгреса", се казва в изявлението на Ингъл.