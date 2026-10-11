След дизеловата сделка: Тръмп обърна гръб на Зеленски, но Бърнам го прегърна

Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за облекчаване на санкциите върху руския дизел.

Американският президент директно обвини украинския си колега, че по някава причина не иска да се постигне мирно споразумение с Русия, за което настоявал Путин.

Британският премиер

Анди Бърнам обаче изрази „пълната си солидарност“ със Зеленски след сблъсъка му с Тръмп

заради сделката с Русия за дизелово гориво, предаде АФП.

По време на телефонен разговор Бърнам заявил, че разбира колко трудни са били последните 24 часа за Украйна, и потвърдил пълната си подкрепа за Зеленски, се посочва в съобщение на канцеларията на британския премиер на „Даунинг стрийт“, съобщи БТА.

Двамата обсъдили „значението на запазването на натиска върху Русия“. Бърнам подчертал, че Великобритания ще продължи да затяга санкциите срещу Москва.

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Лидерите се договорили да се срещнат лично през следващите дни, се казва още в съобщението.

Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинският Володимир Зеленски - не, предаде снощи Франс прес.

По-рано вчера

Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски,че не желае сделка,

и каза, че е време Украйна да си избере ново ръководство. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано.

"Е, мисля, че Русия би искала да сключи сделка – а ние сме говорили за това неведнъж – Русия би искала да сключи сделка... но по някаква причина Зеленски не иска да сключи сделка", заяви пред репортери президентът на САЩ, повтаряйки тезата си. Попитан какво му е казал Путин по време на разговора в петък, Тръмп отговори, че той "би искал да види споразумение. Президентът Путин би искал да види споразумение - и то много силно."

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Тръмп отново каза, че е необходимо да бъдат произведени избори в Украйна, а

Украйна да избере нов президент, ако иска да сложи край на войната,

и настоя Володимир Зеленски да прекрати ударите по руски рафинерии, съобщи „Киев Индипендънт“.

Тръмп заяви, че Зеленски многократно е имал възможност да постигне мирно споразумение, но е отказал.

Американският президент обвини украинския си колега, че задълбочава кризата с доставките на дизелово гориво и създава проблеми на фермерите в САЩ и по света.

Сделката за дизеловото гориво изненада украинските представители, които очаквали преговорите с американски представители в Маями на 9 и 10 октомври да бъдат посветени на енергийно примирие с еднакви условия за двете страни. Вместо това Вашингтон постигна икономическа договореност с Москва и поиска Киев да спре ударите по рафинериите, без да настоява Русия да прекрати атаките си.

Зеленски заяви, че Украйна е готова да преустанови ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва приеме същите условия. Киев смята руските рафинерии за легитимни военни цели, тъй като приходите от петролния износ финансират войната.