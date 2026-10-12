Папата ще се подложи на операция за отстраняване на възел

Папа Лъв XIV съобщи, че му предстои операция за отстраняване на "локализиран възел в белия дроб“, като отбеляза, че възелът е в "много ранен стадий и е добре локализиран“. Интервенцията ще се извърши в близките дни в римската болница "Джемели“, съобщава Vatican News.

Новината папатса съобщи на събралите се вярващи преди неделната молитва "Ангел Господен".

Папата заяви, че лекарите препоръчват операция и той ще последва съвета им, като самата процедура е насрочена за след няколко дни.

Главата на римокатолическата църква благодари на всички за духовната близост и се повери на молитвите ни.

"Скъпи приятели, по време на скорошни медицински прегледи лекарите откриха малък, локализиран възел в белия ми дроб. Той беше установен в много ранен етап и е добре локализиран. Лекарите смятат, че е най-добре да се предприеме намеса, затова, следвайки техния съвет, реших да се подложа на операция за отстраняването му. Операцията вече е насрочена за близките дни. Благодаря ви за духовната близост и се поверявам на вашите молитви. Благодаря ви и честита неделя!“, каза папата на събралите се вярващи.

В отговор на въпроси на журналисти директорът на Пресцентъра на Светия престол Матео Бруни уточни, че "операцията е насрочена за първите дни на тази седмица, а очакваният период за следоперативно възстановяване ще бъде около една седмица“.