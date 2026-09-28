Папа Лъв XIV призовава за отстъпки с цел прекратяване на войната в Украйна

Папа Лъв XIV призова за компромис и насърчи враждуващите страни да направят отстъпки, за да се гарантира мирът в Украйна, по време на реч за Европа във Франция, която привлече голямо внимание.

"За съжаление, войната се завърна, дори в Европа. Трябва да се посветим на търпелив диалог, да проявим смелост в преговорите и да бъдем готови да се откажем от определени позиции в името на по-висшето благо - мира", заяви папата в източния град Мец.

Главата на римокатолическата църква засегна европейски теми в последния ден от официалното си посещение във Франция - визита, по време на която проведе разговори с президента Еманюел Макрон, отслужи мащабна литургия в центъра на Париж и изрази готовност за диалог и съпричастност към мигрантите, пише Politico.

В реч пред препълнена зала папата не уточни какви отстъпки според него би трябвало да направят Киев или Москва, за да се постигне мир. Руските сили непрестанно бомбардират Украйна и се опитват да настъпят в Донецка област, но военните сили на Кремъл досега не са успели да подчинят Киев след повече от четири години и половина на пълномащабна война.

Активна позиция

През последните месеци папата заема активна позиция, като настоява за прекратяване на военните действия в Украйна. През август той изпрати архиепископ Пол Галахър, който изпълнява функциите на външен министър на Ватикана, в Москва, за да се срещне с официални лица, включително с руския външен министър Сергей Лавров. Очаква се тази седмица Русия да бъде посетена и от друг пратеник на Ватикана.

Тези посещения подчертават, че папата поема по-проактивна роля в опитите за посредничество по въпроса за Украйна, докато Европа до голяма степен отсъства от дипломатическите контакти с Русия, макар че германският политик Йохан Вадефул (от ХДС) се срещна с Лавров в Ню Йорк през уикенда.

Папата многократно е призовавал за прекратяване на руската агресивна война срещу Украйна и е изразявал надежда, че преговорите ще бъдат възобновени и ще доведат до дипломатическо решение.

В речта си, посветена на Европа, папата отдаде дължимото и на Робер Шуман - един от бащите основатели на Европейския съюз и практикуващ католик. Той също така призова мигрантите да бъдат посрещани "като част от собственото семейство“ и то в момент, когато в цяла Европа набират сила антиимигрантски партии, включително във Франция, където крайнодясната партия "Национален сбор“ на Марин Льо Пен води в социологическите проучвания.

"Трябва да осъзнаем историческото значение на случващото се, а именно - безпрецедентната среща между народи и култури, която ни призовава да преоткрием корените си по нови и творчески начини, като същевременно внимателно се вслушваме в другите“, каза папата.