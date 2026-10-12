Гръцка трагедия: Тръмп бесен на посланика, обмисля отстраняване

Президентът Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио обмислят да освободят от длъжност посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл след поредица от информации за нейно неподходящо и вероятно незаконно поведение, както преди, така и по време на мисията ѝ в Атина.

Високопоставен американски служител заяви в неделя, че Тръмп и Рубио са "изключително разгневени“ от поведението на Гилфойл и вероятно ще решат какви мерки да предприемат през тази седмица, след приключването на празника "Денят на Колумб“ в понеделник.

Служителят, пожелал анонимност, за да коментира вътрешни обсъждания, отбеляза, че Рубио е особено ядосан – не на последно място и защото е посетил Атина съвсем наскоро, а Гилфойл е присъствала на повечето, ако не и на всички негови събития и го е посрещнала с бурна прегръдка в момент, когато около нея вече са се носели въпросните обвинения.

В поредица от статии The Wall Street Journal съобщава за съмнителни действия на Гилфойл, включително предполагаема заплаха към длъжностно лице от приемащата страна, приемане на неподходящи подаръци и услуги, както и предложение да използва влиянието си в администрацията в замяна на плащането на голяма сметка по кредитна карта.

Гилфойл не е коментирала пряко информациите, въпреки че адвокатът ѝ заяви, че тя не е извършила нищо нередно, а посолството на САЩ в Атина косвено изрази подкрепа за нея.

След като защити Гилфойл след първата публикация по темата, Рубио отказа да коментира публично нарастващия брой обвинения.

"Нашият посланик се справя отлично на поста си тук", каза Рубио по време на посещението си в Атина.

Злоупотреба с власт

Въпреки това, след появата на нова информация късно в сряда, в четвъртък, преди да напусне гръцката столица, Рубио разкритикува журналистите за въпросите им относно обвиненията, като заяви, че не знае дали те са верни и че няма да дава отговор, ако не може да ги потвърди.

"Вие си мислите, че щом някакъв източник ви е казал нещо и вие сте го отразили, това е чистата истина, но не е. За мен не е. Ние не работим по този начин“, заяви Рубио в подножието на самолета си, докато Гилфойл, дошла да го изпрати, наблюдаваше случващото се.

Въпросният представител отбеляза, че раздразнението на Рубио е нараствало с увеличаването на броя на публикациите по темата.

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Вицепрезидентът Ванс също отхвърли въпросите, определяйки ги като "хипотетични“, но призна, че "не му допада“ информацията относно нейните разходи.

"Е, що се отнася до тази хипотеза, разбира се, не ми харесва, но не знам точно за кого говорите. Не съм запознат с всички подробности", кратко коментира Ванс.

Втори служител на САЩ, пожелал анонимност поради естеството на обсъжданите кадрови въпроси, заяви, че генералният инспектор на Държавния департамент проучва твърденията, които за първи път се появиха във WSJ в края на миналия месец и оттогава се множат.

Вторият служител не можа да потвърди дали е започнало официално разследване от страна на генералния инспектор.

Демократите искат разследване

Генералните инспектори често извършват неофициални проверки по сигнали срещу служители, като в много случаи тези проверки не прерастват в пълномащабно разследване, което би могло да доведе до дисциплинарни мерки, включително уволнение.

От Държавния департамент отказаха коментар относно евентуално разследване от страна на генералния инспектор.

Водещите представители на Демократическата партия в комисиите по външни работи съответно към Камарата на представителите и Сената – конгресменът Грегъри Мийкс от Ню Йорк и сенаторът Джийн Шахин от Ню Хемпшир, както и най-високопоставеният представител на демократите в комисията на Камарата по надзор и правителствена реформа Робърт Гарсия (демократ от Калифорния), вече призоваха за разследване срещу Гилфойл.

Пристигането на Гилфойл в Гърция последва публичната ѝ раздяла с Доналд Тръмп-младши.

От пристигането си бившата водеща на Fox News прие ролята с характерния си блясък, съчетавайки срещи с президенти и министри, модни ревюта, арт гала вечери и публикации в социалните медии за своите близо два милиона последователи в Instagram.