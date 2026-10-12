Калас: Ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори

Върховният представител на ЕС по външна политика и сигурност Кая Калас изказа мнение по повод настояването на САЩ и Русия за нови избори в Украйна и смяна на ръководството.

“Сигурна съм, че ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори. Винаги изборите са свързани с борба между вътрешни групи, но докато има война е важно народът да бъде единен”, коментира Калас пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри.

“Единственият начин за прекратяване на войната е да се оказва натиск над Русия, затова призоваваме САЩ да налагат санкции и да взимат предвид мерките, предприети от ЕС”, добави тя.

Енергийно примирие

Калас приветства съобщенията за постигане на "енергийно примирие" и изрази надежда то да се спазва. Според нея подобна договореност интерес има Русия.

“Ако нямаше война, рафинериите нямаше да понасят удари, посочи тя. По нейните думи европейските санкции биха работили много по-добре, ако САЩ също ги прилагат. Санкциите лишиха руснаците от един трилион евро приходи, които няма да отидат за финансиране на войната”, добави Калас.

Представителят на ЕС уточни, че днес се очаква Съветът да одобри прибавянето на още 1600 лица и организации към европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. Тя добави, че се предвиждат мерки срещу представители на руския военнопромишлен комплекс и срещу отговорните за организирането на непризнатите от ЕС избори в окупираните украински територии. / БТА