Руски атаки срещу Украйна часове след обявяването на енергийно примирие

Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко шест души.

Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки.

По информация на американското издание „Аксиос“ обявеното от президента Доналд Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва се отнася само за нефтопреработвателните мощности. Според източници от Белия дом, ако ударите в този сектор бъдат прекратени, тогава може да се мисли за спиране на атаките срещу енергийната мрежа.

В среднощното си обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да спазва енергийното примирие, но само ако и Русия го направи. Москва все още не е коментирала думите на Тръмп.

Междувременно „Файненшъл таймс“ съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие за Украйна, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски.

"Приветстваме подобно споразумение и сме готови да се въздържаме от атаки срещу руски енергийни обекти. За съжаление, Русия продължава да атакува нашата енергийна инфраструктура, включително в Харков. Само за седмица бяха извършени над 200 подобни атаки. Готови сме да предприемем всички необходими стъпки за прекратяване на войната. Очакваме ясни подробности от разговорите между Съединените щати и Русия. Очакваме и Путин да изпълни това, което президентът Тръмп обяви", заяви украинският президент Володимир Зеленски.