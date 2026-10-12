Руски шпионин, изгонен от България, е помощник на военния аташе в Сърбия

Според български медии руският дипломат Александър Красий заема поста помощник-военен аташе в Сърбия от 2026 г. - пет години след като е бил експулсиран от страната. Изтекли данни от руски бази показват, че Александър Красий е свързан с руското военно разузнаване (ГРУ) - Това установи "Система" - разследващото звено на руски език към Радио "Свободна Европа", цитирано от DANAS.

Руският дипломат Александър Александрович Красий получи акредитация като помощник-военен аташе в Сърбия тази година - пет години след като български медии съобщиха, че той е бил експулсиран от страната покрай шпионски скандал, избухнал между София и Москва.

Министерството на външните работи на България, както и българската прокуратура, не отговориха на запитването на Радио "Свободна Европа" (RFE) по този случай.

Разследването на RFE показва, че Красий е пребивавал в Сърбия около година след експулсирането си от България, но фигурира в дипломатическия списък едва през 2026 г. като помощник-военен аташе.

Експулсирането на този руски дипломат се случи в разгара на разследване в България, свързано с поредица от експлозии в складове за боеприпаси, за които тогава бяха заподозрени руски граждани. По това време Москва отрече каквато и да е намеса в инцидентите.

В по-ранно проучване от 2023 г. RFE/RL идентифицира трима руски дипломати, започнали мисията си в Сърбия, след като са били експулсирани или включени в "черни списъци" от страни от ЕС в месеците след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Тогава RFE/RL установи, че един от тях е свързан с подразделение на Федералната служба за сигурност (ФСС/FSB), обвинявано в кибератаки срещу енергийния сектор на САЩ, а друг - с руската Служба за външно разузнаване.

Един от тях все още е руски дипломат в Сърбия.

Медиите разкриха самоличността на дипломата

В края на април 2021 г. Министерството на външните работи на България експулсира още един руски дипломат. Това беше - както се посочва в съобщението от 29 април - поредният случай на експулсиране, а руският посланик беше извикан за разговор. Въпреки че министерството не обяви самоличността му, българските медии го направиха.

Частната информационна агенция "Zona News" и българската обществена медия съобщиха два дни по-късно, че става въпрос за подполковник Александър Красий - помощник на руския военен аташе.

От "Zona News" заявиха, че са научили това "от свои източници", а по-късно обявиха, че обществената медия е взела информацията от тях, без да цитира източника.

Агенцията съобщи, че Красий трябва да напусне България най-късно до 5 май.

Според Българската национална телевизия Красий е станал дипломат на страната си в края на 2020 г. и е пристигнал в България в началото на 2021 г.

Посочва се също, че по време на четиримесечния си престой той е участвал в едно публично събитие - от името на руския министър на отбраната Сергей Шойгу е връчил орден на активист от сдружение "Русофили" в България.

Уебсайтът на сдружението публикува новина за събитието, както и снимка на Красий с негови членове.

RSE не получи отговор от Българската национална телевизия и "Zona News" относно установяването на факта, че Красий е експулсиран дипломат, а липсваше и коментар от сдружение "Русофили" във връзка с експулсирането му от България.

От България към Сърбия

Малко повече от година след експулсирането си Красий беше заснет на събитие в Университета за отбрана в Белград. Той беше сниман сред преподаватели и курсанти от Школата за национална отбрана - учебно заведение за военна подготовка.

RSE идентифицира Красий там, наред с другото, въз основа на надписа върху униформата, с която е бил облечен на събитието - "AAKrasii".

Името на Александър Красий се появява за първи път през 2026 г. в дипломатическия списък - официалния списък на чуждестранните дипломати, който периодично се актуализира и публикува от Министерството на външните работи на Сърбия. През същата година RSE го идентифицира на две събития в Белград.

През април той присъства на церемония по полагане на венци преди заседанието на Междуправителствения сръбско-руски комитет за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Няколко седмици по-късно, през май, той беше заснет да участва в шествието на "Безсмъртния полк" - церемония, създадена в Русия през 2012 г. в памет на загиналите войници от Червената армия през Втората световна война.

Министерството на външните работи на Сърбия и посолството на Русия не получиха отговор на запитването на RSE за коментар относно дипломатическата мисия на Красий в Сърбия.

Експулсиране на фона на разследване за експлозии и отравяне

Красий беше експулсиран от България на фона на разследване, при което шестима руски граждани бяха обвинени в съпричастност към поредица от експлозии, случили се в продължение на десетилетие.

По това време българската прокуратура заяви, че съществува "обосновано предположение", че експлозиите, разтърсили четири склада и производствени обекта в България между 2011 и 2020 г., са свързани с отравянето на българския търговец на оръжие Емилиян Гебрев през 2015 г., както и експлозията в чешки складове за боеприпаси през 2014 г.

По това време говорителката на Главната прокуратура обяви, че може да се направи заключението, че "целта на действията на руските граждани е била да спрат доставката на специална продукция за Грузия и Украйна".

През 2015 г. търговецът на оръжие Емилиян Гебрев започва да повръща по време на вечеря в ресторант в София, след което е откаран във военна болница; там той получава силни халюцинации и изпада в кома. Синът му също внезапно се разболява, както и директорът на компанията на Гебрев за търговия с оръжие EMCO.

В крайна сметка Гебрев се възстановява.

Впоследствие разследващите свързват целия случай с Чешката република. През 2021 г. страната обвинява руското военно разузнаване (ГРУ), че стои зад саботажа от октомври 2014 г. в село Врбетице, при който експлодират 50 тона складирани боеприпаси и загиват двама души.

Прокуратурата в България не отговори на запитването на RSE докъде е стигнало въпросното разследване и дали то обхваща и руския дипломат Александър Красий.