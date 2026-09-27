Вучич: Сърбия влиза в по-висока лига, започваме да се състезаваме с България

Часове преди обявеното подаване на оставката му като президент на Сърбия Александър Вучич заяви, че страната вече е изпреварила останалите държави от Западните Балкани по икономически показатели и постави като следваща цел съревнованието с България, Румъния и Словакия.

Вучич обяви по-рано, че ще подаде оставката си като президент на Сърбия тази вечер, след което възнамерява да се включи в кампанията за предсрочните парламентарни избори като гражданин.

В интервю за сръбската обществена телевизия RTS той направи равносметка на икономическото развитие на страната и заяви, че когато е станал министър-председател, Сърбия е била на четвърто място в региона.

"За мен е важно да кажа това - днес ние икономически изпреварихме региона на Западните Балкани. Когато станах министър-председател, бяхме на четвърто място", заяви Вучич.

По думите му тогава Черна гора е имала средна заплата от 490 евро срещу 330 евро в Сърбия, а Босна и Херцеговина е била с около 20% пред страната. Със Северна Македония Сърбия е деляла третото и четвъртото място, посочи той.

"Започваме да се състезаваме с България"

Според Вучич следващата икономическа цел на Сърбия трябва да бъде доближаването до България, Румъния и Словакия.

"Днес влизаме в по-висока лига. Започваме да се състезаваме със Словакия, България и Румъния. И това трябва да бъде следващата ни цел", заяви той.

По думите му Сърбия трябва да се опита да поддържа темпото на тези държави, които като членове на Европейския съюз имат достъп до значително европейско финансиране.

Вучич заяви още, че страната трябва да се стреми в отделни области дори да ги изпревари.

"Това за нас е по-висока лига", каза той.

Вучич посочи 5 млрд. евро по сметките на държавата

Като доказателство за икономическия напредък Вучич посочи и състоянието на държавните финанси.

По думите му в момента Сърбия разполага с 5 млрд. евро по сметките си.

"Толкова нямат много от развитите държави от Европейския съюз", заяви той.

Вучич посочи още, че броят на официално заетите в страната се е увеличил от 1,75 млн. на 2,3 млн. души. Според представените от него данни безработицата е намаляла от 25,9% до 7,2%.

Той определи тези резултати като значителен напредък и заяви, че в новия икономически етап Сърбия ще се нуждае от повече работа, иновации и енергия, за да продължи да намалява дистанцията спрямо държавите от ЕС.

Твърденията на Вучич за позицията на Сърбия спрямо България, Румъния и Словакия представляват неговата оценка. Според публикуван днес анализ на BBC News на сръбски например средната нетна заплата в Сърбия е около 1030 евро, докато последните цитирани официални данни са около 1421 евро за България, 1100–1115 евро за Румъния и 1278 евро за Словакия, пише БГНЕС.