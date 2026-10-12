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Песков: Путин е готов да нареди спиране на ударите срещу Украйна в изборния ден

Това е възможно, ако Киев е искрено готов за подобна стъпка, добави прессекретарят

12.10.2026 | 15:01 ч. 37
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Руският президент Владимир Путин е готов да издаде заповед да не се нанасят удари по Украйна именно в деня на изборите в страната, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Президентът вече е говорил по този въпрос, но мога с пълна отговорност да заявя от негово име, че ако Киев действително възнамерява да проведе избори, президентът на Руската федерация, Върховният главнокомандващ, ще бъде готов да издаде заповед да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите. Конкретно в деня на изборите. Това е много важно уточнение“, подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

Изказването на Песков идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов в страната му да се проведат избори, но при условия, че има 60-дневно прекратяване на огъня, за да може Украйна спокойно да се подготви.

"Украйна се нуждае от 60-дневно примирие не за да проведе избори, а за да заздрави раните си и да продължи войната. Те се нуждаят от 60-дневно примирие не за избори, а за да се прегрупират“, отговори прессекретарят.

Песков е категоричен, че Русия не се интересува от 60-дневно примирие, а от дългосрочен мир.

Има ли примирие?

Говорителят на Кремъл отказа категорично да коментира дали наистина е постигнато споразумение с Украйна за спиране на взаимните  атаки срещу енергийната инфраструктура, ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп вся объркване с едностранното си обявяване, че е постигнато “енергийно прекратяване на огъня”.

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“Контактите продължават. Веднага щом имаме нещо да кажем по този въпрос, непременно ще ви уведомим“, добави Песков.

От своя страна руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Зеленски “не е заслужил правото да си поеме въздух“.

“Не мисля, че е заслужил правото да си поеме въздух. Не мисля, че отново ще се хванем на уверения и обещания. Президентът [Владимир Путин] го заяви много ясно. Продължаваме да постигаме целите на специалната ни военна операция. Те са добре известни на всички. Никога не сме ги променяли, за разлика от зигзагите и уклончивостта на Зеленски и неговите европейски господари. Следователно нямаме какво да се оправдаваме пред никого“, добави външният мимистър.

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Тагове:

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