Зеленски към Урсула: Русия удари украинската енергетика след обявеното примирие

По време на телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, които са били регистрирани след обявяването на прекратяване на огъня в енергийния сектор от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Държавният глава обяви това във Facebook , съобщи Укринформ.

„Разбира се, информирах президента за бруталните руски удари, които продължават с неотслабваща сила. Точно преди разговора ни руснаците удариха електроцентрала в Киев с дрон „Шахед“ и много области претърпяха прекъсвания на електрозахранването. По-късно имаше удари по енергийни съоръжения в Харковска област. И всичко това се случи, след като президентът на Съединените щати направи изявлението си за прекратяване на огъня в енергетиката“, каза Зеленски.

Той каза, че при тези обстоятелства надеждната подкрепа от партньорите осигурява реална защита за човешки живот и гарантира, че руснаците няма да могат да разбият Украйна. „Дълбоко ценим всички осезаеми стъпки, предприети в подкрепа на нашата отбрана и нашия народ“, каза той.

Зеленски и фон дер Лайен обсъдиха и текущите области на сътрудничество с Европейския съюз, както и решенията, необходими за подкрепа на Украйна.

„С Урсула се съгласихме, че екипите ни ще проведат подробни дискусии относно следващите ни съвместни действия и координацията на стъпките ни. Подготвяме се и за отваряне на преговорните клъстери – така че всички останали клъстери да бъдат отворени до края на годината. Европейският път на Украйна е и път към укрепване на самата Европа“, каза той.

Държавният глава благодари на фон дер Лайен и за транша от 1,24 милиарда евро за отбрана, който вече е достигнал до Украйна, и за потвърждението, че следващата седмица ще бъдат отпуснати около 3 милиарда евро допълнителна военна подкрепа