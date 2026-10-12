Спасителна мисия: Мъск дари $276 млн. на републиканците за междинните избори

От началото на юли насам Илон Мъск дискретно е насочил над 276 милиона долара към организации на Републиканската партия и към собствения си "супер-PAC“ (комитет за политическо действие), изграждайки мащабна организация за мобилизиране на избирателите, която да помогне на партията да преодолее трудностите преди междинните избори.

Тази внушителна сума превръща Мъск в безспорно най-големия известен дарител за междинните избори. Представители на милиардерът предоставиха на вестник The New York Times данните за политическите му дарения, които досега не бяха оповестявани, преди крайния срок за подаване на отчети пред федералните власти в четвъртък.

В опит да запази републиканското мнозинство в Сената, той е дарил общо 158 милиона долара през лятото на "Senate Leadership Fund“ - основния "супер-PAC“, подкрепящ кандидатите на партията за горната камара на Конгреса, сочат данни на екипа му.

Това е едно от най-големите политически дарения в американската история и надхвърля сумата, събрана от всички дарители на съответната организация на Демократическата партия за същото тримесечие.

Мъск също така е изградил мащабна структура за мобилизиране на републиканските избиратели чрез "America PAC“ - "супер-PAC“, който той основава през 2024 г.

През лятото той е дарил над 76 милиона долара на тази организация, която от своя страна е инвестирала същата сума в създаването на обширна кампания за пряка работа с избиратели, целяща да активизира труднодостъпните гласоподаватели на Републиканската партия. Организацията развива дейност в седем щата, където се води оспорвана битка за места в Сената, както и в близо тридесет и шест избирателни района за Камарата на представителите.

Дарения преди междинните избори

Мъск вече е предоставил значително повече средства – около 366 милиона долара - на федерални комитети по време на изборния цикъл 2025–2026 г., отколкото по време на изборите през 2024 г., когато отдели приблизително 290 милиона долара, за да помогне за връщането на власт на президента Тръмп и републиканците. Според запознати с финансирането, той е направил и още по-големи суми под формата на непубликувани дарения и при двата изборни процеса.

Тази последна вълна от разходи осигури на Републиканската партия финансово предимство преди междинните избори, докато добре финансирани външни организации – като мощния "супер-PAC“ (комитет за политическо действие) на Тръмп - заливат ефира с реклами в последните седмици. Никой милиардер от Демократическата партия не харчи суми, близки до тези на Мъск, а финансирането остава основна грижа за партията на фона на иначе благоприятната политическа обстановка.

Даренията също така разсейват неяснотата относно това доколко трайно Мъск възнамерява да присъства в американската политика.

"Що се отнася до политическите разходи, в бъдеще ще харча много по-малко“, заяви предприемачът през май 2025 година.

Мъск, който ръководи огромна бизнес империя, възползвала се от мащабни федерални договори, е известен с непредсказуемото си поведение и често преминава от един проект към друг.

В последно време той е значително по-сдържан по отношение на политическите си изяви, откакто миналата година се стигна до остър конфликт между него и президента Тръмп. След като месеци наред упражняваше сериозно влияние в Белия дом и ръководеше инициативата на администрацията на Тръмп за съкращаване на разходите, той остро разкритикува ключов законопроект на президента за вътрешната политика и дори заговори за създаване на трета политическа партия.

Впоследствие обаче отношенията между двамата се затоплиха, а през последните две седмици те се появиха заедно на три събития и не пестяха похвали един за друг.